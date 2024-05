Managerul de relații cu clienții, Lăcrămioara Tofan, consideră că viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi „este omul cu experiența și determinarea de care Suceava și sucevenii au nevoie”. Lăcrămioara Tofan face parte din echipa candidatului PNL pentru Primăria Suceava, Lucian Harșovschi, ea fiind pe lista PNL pentru Consiliul Local. „Tofan Lăcrămioara este un om echilibrat și împlinit. Echilibrul l-a primit de la părinții săi, pentru că a simțit că este iubită necondiționat, iar împlinirea o simte prin copilul și soțul său. Are 39 de ani și este manager de relații cu clienții. Este o persoană activă, într-o continuă mișcare, lucrează cu oamenii de peste 15 ani și mereu a încercat să învețe câte puțin de la fiecare. Îi place să lucreze în echipă și să pună umărul la treabă pentru a construi lucruri frumoase, motiv pentru care a ales să intre în echipa noastră. Mulțumesc, Lăcrămioara, pentru încredere. Împreună vom dovedi că suntem echipa potrivită pentru Suceava. Împreună reușim!”, a transmis Lucian Harșovschi.

La rândul ei, Lăcrămioara Tofan a spus că este convinsă că pe data de 9 iunie va avea loc o schimbare și din acest motiv îl susține pe Lucian Harșovschi ca primar al municipiului Suceava. „Este OMUL cu experiența și determinarea de care Suceava și sucevenii au nevoie! Lucian a dovedit, dovedește și va dovedi!”, a spus Lăcrămioara Tofan.

Comandat de PNL FILIALA Suceava, cod AEP 21240015