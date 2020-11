Tom Cruise nu și-a dorit dintotdeauna să fie actor.

Starul a fost cât pe ce să devină preot romano-catolic. Din pasiune și dragoste pentru religie, el s-a înscris la Seminarul Franciscan din Cincinnati, Ohio. Însă nu a rezistat prea mult, pentru că a fost retras de părinții lui după ce a furat alcool de la unul dintre colegi. Cruise era fascinat de preotul Ric Schneider și voia să țină predici așa cum o făcea acesta. A debutat în cinematografie în 1981 și are în prezent o avere de 570 de milioane de dolari. Dacă ar fi îmbrăcat straiele preoțești nu l-am mai fi văzut în filme precum ”Top Gun” (1986), ”Rain Man” (1988), ”A few good men” (1992), ”Vanilla Sky” (2001) și ”War of the World” (2005), notează click.ro.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/tom-cruise-vrut-sa-devina-preot-catolic-nu-va-vine-sa-credeti-ce-l-facut-sa-isi