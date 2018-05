De-a lungul timpului, Tom Ford ne-a obisnuit cu tot felul de extravagante. Insa in acest an la New York Men’s Fashion Week a surprins pe toata lumea cu noua veste: compania sa va lucra in premiera la un design de ceas de lux.

Desi colectiile de haine si obiecte de lux au preturi care urca pana in stratosfera, spre exemplu un geamantan de voiaj de 42.000 de dolari sau un palton de iarna de 7000 de dolari, ceasurile ce ureamza sa fie lansate pleaca de la un pret ceva mai omenesc, spun jurnalistii.

Cat o sa coste nou ceas Tom Ford?

Tom Ford este gata sa surprinda piata ceasurilor de lux cu un model superb de ceas care ar urma sa coste doar 2000 de dolari. Designerul care se va ocupa de acest ceas a spus ca nu ar plati insa aceasta suma pentru un ceas Tom Ford, daca ar fi sa dea acei bani pe un ceas ar alege cu siguranta alta marca mai cunoscuta.

Insa asta nu face ca piata ceasurilor sa se subtieze pentru Tom Ford. Ceasurile care le va lansa pe piata vor fi plasate intre 2000 si 8000 de dolari, pentru un ceas din aur. Insa stilul ceasurilor va face ca din ce in ce mai muti oameni sa se apropie de brand, pe acest sector, considera designerul.

Ceasul va fi un quartz model, cu carcasa si curea metalica din otel inoxidabil, cu un negru mat pe cadran sau cu un auriu ce ofera o silueta aparte ceasului. O sa fie extrem de usor de diferentiat si de branduit acest model, infatisand aspectul elegant si sobru al lui Tom Ford.

De asemenea, se pregateste si o colectie de ceasuri cu o curea din piele, cu un cadran auriu si curbat, in forma dreptunghiulara, iar acestea din urma vor fi reprezentantele liniei high-end.

Optiuni de personalizare in functie de dorintele utilizatorilor

Se pare ca Tom Ford doreste sa isi satisfaca toti clientii, asa incat va deschide drumul catre modele de ceas personalizat in functie de dorintele consumatorilor. Vei putea de exemplu sa-ti alegi cureaua. Poti opta pentru piele simpla sau pentru doar 620 de dolari in plus poti beneficia de o curea din piele de aligator.

Ceasurile vor fi facute in orasul Besancon din Franta, un oras cunoscut pentru istoria sa bogata in domeniul ceasurilor de lux. Din ceea ce spun specialistii, Tom Ford are ca inspiratie unele dintre modelele Hermes in ceea ce priveste designul. Filosofia brandului sau este insa unica, fiind caracterizata de personalitatea dominanta a lui Tom Ford.