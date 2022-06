Tom Hanks (65 de ani) a stârnit îngrijorare după ce a fost filmat în timp ce tremura, la premiera din Australia a noului său film, pelicula “Elvis”, scrie click.ro. Din imaginile surprinse la evenimentul care a avut loc în oraşul Gold Coast, se poate vedea cum Hanks nu îşi poate controla tremuratul, când ţinea microfonul şi încearcă să ascundă asta. Actorul a schimbat mâinile periodic, în timpul discursului său şi chiar a ţinut microfonul cu ambele.

Filmul “Elvis”, a lui Buz Lurhmann, a fost turnat în Gold Coast, oraş care se află la 50 de km de Brisbane, aşa că regizorul Australia a decis să organizeze o premieră acolo. Pe scenă, Hanks, care joacă rolul managerului lui Elvis Presley, a povestit ce a însemnat pentru el perioada în care a filmat pelicula. “Nu e loc mai bun în care să filmezi decât în Gold Coast. Am filmat în Maroc, în Los Angeles, în New York, în Seattle şi în Berlin. Nici unul nu are ceea ce are Gold Coast. Şi ce e acest lucru? Două cuvinte: Dan Murphy (n.red: un magazine de alcool din Australia). Ce om, pe care am ajuns să îl cunosc bine”, a spus Tom Hanks, spre amuzamentul publicului, notează dailymail.co.uk.

Citește articolul complet și vezi VIDEO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/tom-hanks-isi-ascunde-problemele-de-sanatate-a-638338.html