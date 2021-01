Autorul hit-ului ‘It’s Not Unusual’, Sir Tom Jones, a făcut cover-uri după mai multe melodii cunoscute și va lansa un album, informează contactmusic.com.

Muzicianul în vârstă de 80 de ani a reinterpretat piese cunoscute de-ale mai multor artiști consacrați, printre care Bob Dylan, Cat Stevens și Michael Kiwanuka.

Noul disc se va numi „Surrounded By Time” și va fi lansat pe 23 aprilie. Despre materialul discografic, echipa lui a spus, conform sursei citate:„(Surrounded By Time) marchează un teritoriu nou” și „reinventează piese de importanță personală, piese care au avut un impact deosebit asupra artistului de-a lungul unei cariere lungi, imprezivibile, dar categorice.”

Coprodus de Ethan John şi Mark Woodward, acest nou produs discografic va fi cel de-al 42-lea album de studio al său, după „Long Lost Suitacase” (2015) şi „Spirit In the Room” (2012), care s-au remarcat deja prin dorinţa artistului galez de a se adresa unui public mai larg.

Printre melodiile incluse pe noul următorul album al lui Tom Jones se numără şi clasicele ‘One More Cup Of Coffee’ (Bob Dylan), ‘Popstar’ (Cat Stevens), precum şi ‘I Won’t Lie’ (Michael Kiwanuka).

Numit Cavaler de regina Marii Britanii şi distins cu premiul BRIT Awards pentru Cel mai bun artist şi pentru contribuţia adusă muzicii britanice, Tom Jones a vândut de-a lungul carierei sale de cinci decenii peste 100 de milioane de exemplare ale albumelor sale.

Tracklist-ul ‘Surrounded By Time’:

1. ‘I Won’t Crumble With You If You Fall’ (Bernice Johnson Reagon)

2. ‘The Windmills Of Your Mind’ (Michel Legrand/Alan & Marilyn Bergman)

3. ‘Popstar’ (Cat Stevens/Yusuf Islam)

4. ‘No Hole In My Head’ (Malvina Reynolds)

5. ‘Talking Reality Television Blues’ (Todd Snider)

6. ‘I Won’t Lie’ (Michael Kiwanuka & Paul Butler)

7. ‘This is the Sea’ (Michael Scott)

8. ‘One More Cup Of Coffee’ (Bob Dylan)

9. ‘Samson And Delilah’ (Tom Jones, Ethan Johns, Mark Woodward)

10. ‘Mother Earth’ (Tony Jo White)

11. ‘I’m Growing Old’ (Bobby Cole)

12. ‘Lazarus Man’ (Terry Callier)