Dramă pentru cântărețul britanic Tom Parker (32 de ani)! Artistul din formația The Wanted a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală inoperabilă. Parker este tatăl unei fete de 15 luni și mai așteaptă un copil. Are glioblastom în etapa a 4-a, informează click.ro.

Într-un interviu acordat OK! Magazine, cântărețul a mărturisit, potrivit sursei citate: „Sunt încă într-un șoc complet, este atât de mult de procesat”. Soția sa, Kelsey, care este însărcinată în 36 de săptămâni, a spus: „Au fost șase săptămâni stresante. Am știut că ceva nu era în regulă din iulie, dar nu ne-am fi putut imagina niciodată așa ceva.” Tom a spus că diagnosticul nu a părut deloc real și a adăugat: „Știam că ceva nu este ok cu mine, dar nu m-am așteptat niciodată să fie asta. Nu te gândești vreodată că ți se va întâmpla asta.”

Speranța medie de viață pentru boala sa variază între trei luni și 18 luni de la momentul diagnosticului.

