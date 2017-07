Numai 2 con curenți au ajuns la Monaco

Christian Maurer, încoronat pentru a cincea oară

Cea de a opta ediție a celei mai dificile competiții de anduranță din lume, Red Bull X-Alps, a luat sfârșit. 31 de sportivi selectați din 20 de țări au luat startul la Salzburg într-o cursă care avea să le testeze limitele – 1,138 km aerieni, traversând Alpii până la Monaco, atingând șapte puncte din șapte țări.

Dintre cei 31 de sportivi, numai doi au ajuns pe salteaua de la Monaco – sportivul elvețian Christian Maurer, cel care și-a adjudecat cea de a cincea victorie consecutivă, a reușit această performanță în 10 zile 23 ore și 23 de minute, precum și francezul Benoit Outters, aflat la prima sa participare.

Pentru toți ceilalți atleți, competiția s-a încheiat la 24 de ore după ce câștigătorul ajungea la Monaco. Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate edițiile, se afla pe locul 11, în cel de-al șaselea punct, la 271 km distanță de finiș.

Toma Coconea a fost de două ori vice-campion Red Bull X-Alps. Anul acesta, istoria s-a repetat și numai doi concurenți au terminat cursa. În 2011 a fost aceeași situație, însă atunci a fost vorba despre Christian Maurer și Toma Coconea.

“A fost o cursă solicitantă, cu multe momente cheie în care deciziile au făcut diferența. Am început competiția în forță, însă alți atleți au ales alte rute care le-a fost mai favorabile pentru zbor. Eu am încercat să recuperez, însă totul ține de moment. Noua regulă cu oprirea cursei după 24 de ore, nu 48 cum a fost în anii precedenți, a pus și mai multă presiune pe noi. Oricum, m-am bucurat de cursă, de coechipieri și am fost mândru că am pus steagul României încă un an pe harta celei mai dificile competiții de anduranță din lu me”, a spus Toma Coconea.