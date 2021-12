Tommy Hilfiger, reprezentat în România de SARKK SA, a găzduit primul eveniment Tommy de livestream shopping în România pe 2 decembrie și s-a desfășurat pe tommy.com, urmând un trend în plină expansiune la nivel global și reafirmând astfel spiritul inovator specific. Evenimentul Live Shopping a fost prezentat de două dintre cele mai chic prezențe din industria fashion, Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE și Domnica Mărgescu, Fashion editor în cadrul aceleiași publicații.

Evenimentul live a fost un show digital interactiv de scurtă durată, iar cele două gazde au fost îmbrăcate din cap până în picioare cu piese Tommy Hilfiger. În plus, au avut ocazia să prezinte item-urile lor preferate din colecția FW21 „Explorer Club”. Cu o experiență stilistică impresionantă și o pasiune incredibilă față de tot ceea ce înseamnă cool și unic în lumea fashion, cele două gazde nu au ezitat în a împărtăși publicului tips & tricks pentru combinații ideale atât pentru look-urile de dimineață, cât și de seară. Atmosfera efervescentă a show-ului a fost întregită prin prezența a doi creatori de conținut, Mimi și Ovidiu Mureșanu, ambii pasionați în egală de măsură de tot ceea ce ține de fashion și stil. Propunând look-uri versatile și confortabile în același timp au oferit publicului impulsul necesar pentru o sesiune de shopping spontană ce s-a putut realiza printr-un singur click.

Roxana și Domnica, alături de invitații lor, au condus discuția dincolo de ceea ce are de oferit Colecția FW21, oferind publicului prilejul de a descoperi valorile din spatele brand-ului American – incredibila misiune a lui Tommy Hilfiger de a crea modă prin care nimic nu se risipește și toată lumea este bine venită (‘Waste Nothing and Welcome All’), ca parte din aganjamentul brand-ului de a construi un viitor mai sustenabil și mai incluziv pentru industria fashion. Cu o puternică componentă interactivă, Tommy Live Shopping a însemnat un dialog constant între public și gazde. Publicul nu doar a aflat tot ce a dorit despre cele mai noi colecții TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, dar a avut parte și de o experiență de shopping cu totul specială.

„Suntem foarte bucuroși că Tommy Hilfiger continuă să fie un brand inovator care oferă o experiență de shopping revoluționară la nivel global. Cu siguranță accesul la o astfel de experiență de shopping va ajuta în construirea unui viitor dinamic, interactiv și extrem de provocator pentru industria fashion și nu numai.” a spus Sylvie Gerogianni, Marketing, Communications & VM Manager Tommy Hilfiger.

Evenimentul Tommy Hilfiger de Livestream Shopping este disponibil pe tommy.com, astfel încât fiecare fan al brand-ului să îl poată viziona. Urmărește-l aici.