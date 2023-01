Accelerând incluziunea în modă, cinci antreprenori își vor prezenta ideile inovatoare de afaceri unui juriu format din experți, inclusiv Tommy Hilfiger și activista Halima Aden, pentru șansa de a câștiga 200.000 de euro.

Tommy Hilfiger are plăcerea să anunțe cei cinci finaliști ai Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 2022, care au fost selectați cu atenție dintre 259 de candidați, de la startup-uri globale până la scaleup-uri. Vizând extinderea viziunii de sustenabilitate a brand-ului spre „Waste Nothing and Welcome All”, cea de-a patra ediție a programului își propune să amplifice povestea antreprenorilor marginalizați din punct de vedere istoric, inclusiv pe cei din comunitatea BIPOC, persoane care trăiesc cu dizabilități și femei, care se străduiesc cu toții pentru a-și promova comunitățile prin construirea unei industrii a modei mai incluzive.

Pe parcursul unui proces în mai multe etape, timp de un an, cererile au fost examinate amănunțit de experți interni și externi, pe baza unui set dedicat de criterii, inclusiv impactul social potențial și creșterea pieței. Luna trecută, cei cinci finaliști au finalizat propunerile de design sprint împreună cu experți de la sediul global Tommy Hilfiger din Amsterdam. În acest pas, fiecare finalist și-a prezentat cea mai presantă provocare de afaceri și a colaborat cu experți pentru a dezvolta soluții practice pe parcursul unei săptămâni. În faza finală a programului, cei cinci finaliști își vor prezenta conceptele de afaceri în fața unui juriu format din lideri de afaceri și sustenabilitate, inclusiv Tommy Hilfiger și activista Halima Aden, la finala Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge din 9 februarie 2023.

„Pe măsură ce trecem la cea de-a patra ediție a Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, știm că mai sunt multe lucruri de realizat pentru a obține o reprezentare diversă și incluzivă în modă”, a spus Tommy Hilfiger. „Când ne unim forțele și colaborăm împreună, declanșăm un catalizator important pentru schimbare – și numai împreună putem promova acest impact de lungă durată. Ne angajăm să folosim platforma noastră pentru a oferi voce talentelor aflate la început de drum, astfel încât industria în ansamblu să poată evolua modul în care gândim, construim și creăm.”

Cei cinci finaliști sunt:

CARE+WEAR: O companie inovatoare de îmbrăcăminte medicală cu sediul în New York, care creează o legătură între modă și funcționalitate, creând îmbrăcăminte adaptabilă și accesibilă, sutiene de recuperare, halate pentru pacient, îmbrăcăminte specială pentru cadrele medicale și multe altele pentru a ajuta fiecare persoană să se simtă mai umană în timp ce se află în spital.

IDA Sports: O companie britanică care proiectează încălțăminte și crampoane de fotbal special pentru sportive, pentru a le spori performanța, confortul și siguranța.

Koalaa: O inițiativă britanică care creează proteze confortabile, accesibile și moi ale membrelor superioare, făcute ca hainele pentru oameni de toate vârstele, oferind în același timp o comunitate de sprijin peer-to-peer.

Tactus: Un brand tech olandez-american care dezvoltă și produce îmbrăcăminte inteligentă ce traduce muzica în vibrații pentru comunitatea persoanelor fără auz, făcând muzica mai incluzivă pentru cei cu dificultăți de auz.

Moner Bondhu: Un startup fondat în Bangladesh, care oferă servicii de sănătate mintală și bunăstare accesibile și la prețuri prietenoase, prin consiliere profesională, ateliere și formare tuturor, în special lucrătorilor din fabricile de confecții, femeilor și tinerilor.

Jurații care participă la evenimentul final sunt:

Tommy Hilfiger, Designer Principal

Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Halima Aden, Fost Model și Activistă

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Adrian Johnson, Antreprenor Media, Profesor Adjunct de Antreprenoriat la INSEAD

Katrin Ley, Managing Director, Fashion for Good

Yvonne Bajela, Partener de investiții și Membru al Consiliului

Un premiu de 200.000 EUR va fi împărțit între primii doi câștigători pentru a-și susține proiectele, și de asemenea vor primi o oportunitate de mentorat de un an cu Tommy Hilfiger și experții INSEAD și un loc la un curs INSEAD. În plus, 15.000 EUR vor fi acordați finalistului pe care asociații Tommy Hilfiger îl votează drept „Preferatul publicului”.

„Sprijinirea și colaborarea cu comunitățile care generează schimbări pozitive și inovare în industria modei rămâne una dintre prioritățile noastre de top”, a declarat Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe. „Realizarea unei schimbării face parte din ADN-ul brand-ului nostru. Cu fiecare nouă ediție, Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge reafirmă angajamentul nostru de a amplifica munca antreprenorilor incredibili care pot juca un rol esențial în călătoria noastră către crearea unei industrie a modei mai bune.”

Misiunea lui Tommy Hilfiger este de a deveni o companie de design & lifestyle poziționată ca lider în promovarea unui stil de viață sustenabil, care nu irosește nimic și îi întâmpină pe toți (Wastes Nothing and Welcomes All) prin modul în care își creează produsul, își gestionează operațiunile și se conectează cu comunitățile și părțile interesate. Mai multe informații despre călătoria de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger pot fi găsite pe

https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Mai multe informații despre Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sunt disponibile aici: : https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/. Prietenii și fanii brandului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger și @TommyHilfiger.