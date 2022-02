Tommy Hilfiger are plăcerea de a anunța lansarea New Legacy Challenge, o competiție de design dezvoltată prin programul People’s Place în parteneriat cu Harlem’s Fashion Row (HFR). Parteneriatul a fost lansat în 2021 cu scopul de a promova viitoarea generație de designeri de culoare printr-o platformă dedicată amplificării talentului și viziunii acestora.

În septembrie 2021, designerii au fost invitați să aplice la New Legacy Challenge și să împărtășească interpretarea lor despre stilul prep contemporan – un stil care a fost întotdeauna în centrul ADN-ului lui TOMMY HILFIGER. Printr-o explorare a culturii preppy, prin acest proiect se propune, de asemenea, să se evidențieze istoria comunităților persoanelor de culoare și modul în care aceasta a modelat stilul american cool clasic, mult iubit. Câștigătorul New Legacy Challenge va primi un grant în valoare de 20.000 USD și oportunitatea de a realiza o colecție capsulă alături de echipa de design Tommy Hilfiger.

„Când am lansat Programul People’s Place, ne-am dat seama că sprijinul în carieră și accesul la industrie sunt aspecte esențiale care aveau nevoie de multe resurse și creare de oportunități pentru creativii din comunitatea BIPOC aflați la început de carieră”, a declarat Randy Cousin, SVP, Concepte de produs și Program People’s Place, Tommy. Hilfiger. „Parteneriatul nostru cu Harlem’s Fashion Row pentru a susține tinerii designeri de culoare în modă este fundamental pentru acest obiectiv. New Legacy Challenge a reunit lideri creativi din ambele organizații pentru a îndruma niște designeri excepționali în devenire și pentru a-i sprijini în a-și duce ideile de la concept la creație. Suntem încântați să vedem că finaliștii își duc abilitățile și geniul la următorul nivel și așteptăm cu nerăbdare să împărtășim talentul lor cu toată lumea într-un mod semnificativ.”

„Programul People’s Place de la Tommy Hilfiger oferă o oportunitate dinamică pentru designerii talentați de culoare, care au fost mult timp marginalizați în industria modei”, a declarat Brandice Daniel, CEO și fondator al Harlem’s Fashion Row și ICON 360. „Suntem mândri să fim parteneri ai acestui program deoarece promovează adevărata schimbare fundamentală. Parteneriatul este, de asemenea, modalitatea noastră de a amplifica vocile următoarei generații de designeri de culoare.”

În urma unei expoziții virtuale de design cu primii 12 candidați, trei finaliști au fost aleși pentru a trece la ultima rundă. Fiecare finalist, sub îndrumarea unui mentor de la Tommy Hilfiger, va reimagina șase stiluri emblematice prep, inclusiv hanoracul, jacheta de primăvară și polo. Designerii își vor prezenta colecțiile finale unui grup juriu în luna martie, și va urma un eveniment în care se va anunța și celebra designerul câștigător. Evenimentul va include, de asemenea, o premieră a seriei de documentare New Legacy Challenge, regizată de cineastul premiat Luchina Fisher, care va duce publicul în culise și va împărtăși o perspectivă din interior asupra modului în care fiecare designer a fost inspirat să abordeze provocarea.

Finaliștii sunt:

Megan Smith : Fondatoare a Megan Renee, un brand sustenabil contemporan pentru femei, care se inspiră din călătoriile sale, precum și din forța și frumusețea tuturor femeilor, cu imprimeuri îndrăznețe și item-uri staple ce creează un look signature. Megan este îndrumată de Masha Gard, Senior Design Director Womenswear, Tommy Hilfiger Global.

: Fondatoare a Megan Renee, un brand sustenabil contemporan pentru femei, care se inspiră din călătoriile sale, precum și din forța și frumusețea tuturor femeilor, cu imprimeuri îndrăznețe și item-uri staple ce creează un look signature. Megan este îndrumată de Masha Gard, Senior Design Director Womenswear, Tommy Hilfiger Global. Johnathan Hayden : Marca lui omonimă își echilibrează interacțiunea/designul UX cu o identitate culturală mixtă pentru a crea articole de lux versatile pentru femei. Johnathan este îndrumat de Ben Snowdon, Vicepreședintele Design Menswear, Tommy Hilfiger Global.

: Marca lui omonimă își echilibrează interacțiunea/designul UX cu o identitate culturală mixtă pentru a crea articole de lux versatile pentru femei. Johnathan este îndrumat de Ben Snowdon, Vicepreședintele Design Menswear, Tommy Hilfiger Global. Clarence Ruth: Brandul său, Cotte D’Armes, explorează denimul dintr-un punct de vedere nou, cu o colecție de pantaloni, topuri și outwear bazată pe denim, în timp ce îmbină stilul military cu o notă de streetwear și biker chic. Clarence este îndrumat de Urs Graber, Senior Design Director, Tommy Jeans.

Înainte de evenimentul final care va avea loc în martie, designerii vor urca pe scena celui de-al patrulea summit anual Black History Month de la Harlem’s Fashion Row, pe 15 februarie, pentru a-și împărtăși experiența și călătoria cu New Legacy Challenge.

Click aici pentru a vizualiza trailerul pentru seria de documentare New Legacy Challenge:

Vizitați https://global.tommy.com/en_int/collection/detail/tommy_x_hfr pentru a afla mai multe despre New Legacy Challenge.

Prietenii și fanii brandului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, și @TommyHilfiger.

Programul People’s Place contribuie la misiunea lui Tommy Hilfiger de a crea modă prin care nu irosește nimic și îi întâmpină pe toți (Wastes Nothing and Welcomes All) – care pune incluziunea în centrul a tot ceea ce facem intern și extern. Pentru mai multe informații despre călătoria de sustenabilitate socială și de mediu a lui Tommy Hilfiger, vizitați sustainability.tommy.com.