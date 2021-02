Toni Grecu, în vârstă de 61 de ani, a trecut prin momente cumplite după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După trei săptămâni, timp în care a fost internat, actorul s-a vindecat și s-a putut întoarce acasă, notează click.ro.

După trei săptămâni de luptă cu noul coronavirus, actorul s-a vindecat și a fost externat. El a vorbit de momentele critice prin care a trecut, dar a dezmințit informația potrivit căreia ar fi fost internat în secția de Terapie Intensivă. „Nu a fost niciun moment o formă uşoară a bolii, dar nici una foarte severă, care să fi necesitat internarea la ATI. După atâta timp petrecut în spital, pot spune cu mâna pe inimă că am avut de-a face cu cea mai mare dramă, dar cu şi cea mai mare comedie pe care am trăit-o vreodată”, a declarat Toni Grecu, pentru playtech.ro.

