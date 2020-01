Viata in lumina reflectoarelor se misca extrem de rapid. La Hollywood totul are un ritm alert si niciodata nu poti fi sigur de modul in care pot evolua lucrurile. Cel putin asta aveau sa afle cativa dintre cei mai celebri actori pe care i-a oferit Hollywood-ul lumii intregi.

Insa cariera lor avea sa se stinga si sa se piarda in istorie cu o viteza la fel de fulminanta cum a si inceput.

Iata top 10 actori pe care Hollywood-ul i-a inlaturat de pe listele castingurilor in ultima decada

1. Tobey Maguire – in rolul, odata indragit, al Omului Paianjen

Dupa o cariera incredibila, care a atras asupra sa atentie si admiratie, Tobey a decazut in ultima decada. A pierdut pe rand relatiile cu regizorii si, cel mai important, a scapat din maini cel mai mare rol al vietii sale de cinema: rolul Spider Man.

2. Taylor Lautner – fiorosul varcolac din Twilight

Un alt actor care a planat fantastic, asa cum descriu revistele de profil „from hero to zero”. Dupa rolul de succes din franciza Twilight care i-a adus lui Taylor renume, dar i-a umplut si portofelul, acesta a decazut, ajungand in cele din urma sa joace cateva roluri de duzina, pana ce Hollywood-ul l-a indepartat complet din peisaj.

3. Jessica Alba

Dupa serialul Dark Angel, Jessica a inceput sa se bucure de un succes extraordinar, prinzand roluri in marile pelicule. A jucat cu brio in Fantastic Four, Sin City sau Honey, insa incepand cu anul 2010 aceasta a fost din ce in ce mai putin prezenta pe platourile de filmare. Iar din 2014 a fost aproape invizibila in listele marilor regizori.

4. Jessica Simpson – o schimbare brusca de cariera

Jessica a renuntat complet la cariera in cinema, pentru o cariera in retail. Asta dupa ce trendul de celebritate i-a trecut printre degete cantaretei. A jucat in cateva roluri cu adevarat importante in jurul anilor 2000, dupa care din 2005, a cazut rapid in rank-uri si in cel mai scurt timp a fost inlocuita cu alte actrite de renume.

5. Katherine Heigl

Katherine s-a bucurat cu adevarat de valuri de celebritate si a fost chiar divinizata de fanii sai, dupa rolul colos din Anatomia lui Grey. Insa la scurt timp dupa serial, actritei a inceput sa-i dispara din farmec. Ea a mai jucat in cateva filme mari, dupa care a fost complet uitata de distribuitori.

6. Christina Ricci – de la copilul star la o actrita de duzina in filme de pe micile ecrane

Christina parea sa isi fi gasit reteta succesului inca de mica, atunci cand a jucat rolul lui Wednesday, in Familia Addams. Insa dupa ce s-a maturizat, actrita a inceput sa piarda din faima si a ajuns incet incet sa joace in filme de duzina, fiind mai degraba trecuta in lista suplimentara de actori pentru fiecare casting.

7. Lindsay Lohan

Lindsay este una dintre cele mai criticate actrite, avand o reputatie de-a dreptul jenanta, conform New York Times. Urgentele medicale din viata sa si comportamentul total dezorganizat au trimis-o rapid pe Lindsay de pe cele mai mari scene in adancul vestiarelor din Beverly Hills.

8. Jennifer Love Hewitt

Dupa ce a creat un impact gigant pe marile ecrane, Jennifer s-a aflat in picaj direct in cariera sa cinema. Ultimul rol important pe care l-a putut marca a fost cel din Ghost Whisperer, intre 2005 si 2010, de atunci fiind parca uitata complet de regizori si distribuitori.

9. Freddie Prinze Jr.

Dupa anii ’90 in care Freddie a fost de-a dreptul idolatrizat in urma rolurilor in filme precum: I Know What You Did Last Summer sau Scooby Doo, in ultima decada actorul de abia mai prinde roluri. In ultimul sau rol mare, in pelicula 24, in anul 2010, regizorul declara ca Freddie a jucat oribil. Dupa aceasta gafa, Freddie Prinze Jr. a fost din ce in ce mai putin prezent in lumina reflectoarelor.

10. Matthew Fox

Dupa rolul principal jucat in serialul de mega succes Lost, actorul nu a mai reusit niciodata sa-si depaseasca limitele, pierzandu-se in negura timpului. Matthew a mai reusit sa prinda cateva roluri, care sa-l tina pe linia de supravietuire, insa faima i-a fost rapita rapid. Dupa anul 2013 in care a aparut in World War Z Matthew a inceput sa fie din ce in ce mai putin chemat pe scene. Ba chiar i-au fost reduse radical replicile si in rolurile in care inca mai reusea sa apara.

Viata de star nu e atat de usoara precum s-ar parea, iar in acest domeniu este o reala competitie. Nu este de ajuns sa termini cu brio cateva cursuri de teatru – actorie si sa ajungi prezent pe o scena, pentru a-ti garanta succesul.

Pana si cei mai cautati actori isi pot pierde din stralucire, iar in lumea cinematografiei nimeni nu este de neinlocuit.