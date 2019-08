Cadourile personalizate sunt de multe ori o modalitate perfecta de a intra in gratii persoanelor dragi. Fie ca discutam despre cani personalizate, tricouri cu citate, prosoape de plaja sau orice alte cadouri, acestea sunt de obicei mult mai apreciate decat simplele obiecte cumparate din orice magazin de colt.

Iata o serie de 10 cadouri personalizate prin intermediul carora poti da pe spate persoana iubita

1.Cadouri dulci

Nu trebuie sa astepti vreo ocazie speciala pentru a-ti surprinde jumatatea cu un cadou dulce si gingas. Daca esti destul de creativ poti dedica timp pentru ceva handmade chiar. Lucrurile hand-made de obicei surprind persoana draga si creeaza mai mult suspans ecat cele cumparate din diverse magazine.

2. Bijuterii personalizate

Stim cu totii ca bijuteriile sunt “cele mai bune prietene” ale femeilor, deci acestea nu sunt de evitat. Daca iti doresti un cadou pentru o persoana de sex feminin, acestea sunt chiar alegerea ideala. Sunt un dar potrivit cu absolut orice ocazie. Acestea pot transmite iubire si respect simultan. Majoritatea femeilor prefera bijuteriile handmade, dar sa nu uitati ca puteti fi si extravaganti cumparandu-i femeii de langa voi un inel cu diamant. Ramane la alegerea voastra!

3. Cadouri ce presupun relaxarea

Sa nu uitam ca lucrul dupa care fugim cu totii zi de zi este relaxarea. Toata lumea isi doreste sa stea intr-un loc linistit si sa uite de toate grijile si problemele monotoniei zilnice. Nu ezitati sa ii faceti persoanei iubite un cadou o sedinta de masaj sau un abonament la SPA. S-ar putea sa fie placut surprinsa.

4. Cadouri distractive

Ca in orice relatie, pe langa seriozitate, respect si incredere, este nevoie si de putina distractie. Nu ezitati sa va surprindeti persoana draga cu o seara la film, un ursulet de plus, sau cine stie, un bilet la parcul de aventura nou deschis in oras. Gusturile depind in functie de persoana. Fiecare are propriile metode de a se distra.

5. Cadouri romantice

Cu totii suntem convinsi ca atunci cand vine vorba de romantism, vinul este pe primul loc. Nu trebuie sa fie nici cel mai ieftin, dar nici cel mai scump. Inainte de a cumpara vinul potrivit gandeste-te cu ce il vei asezona la cina. Pentru ca in peisaj trebuie sa apara si o cina romantica, pe care sa o personalizezi asa cum isi doreste jumatatea ta.

6. Breloc de chei

Cand vine vorba de brelocuri, nu este asa de greu. Este suficient sa faci un breloc pe comanda cu initiale sau cu date, pe care sa il oferi persoanei dragi. E o optiune de cadou personalizat extrem de placut. Nu uita sa iti cumperi si tu unul ca sa il purtati amandoi la chei. Avantajul este ca atunci cand vei privi brelocul de la chei, iti vei aduce aminte de persoana draga iar ziua ta va deveni instant mai buna. Iar cand ea va privi brelocul isi va aduce aminte de tine.

7. Cadouri vestimentare

Astfel de cadouri pot fi oferite numai in cazul in care cunosti extrem de bine persoana caruia ii oferiti piesa vestimentara. Gusturile si stilul acesteia pot face diferenta. Totusi, in cazul tricourilor personalizate nu aveti cum sa dati gres.

8. Florile – buchetele personalizate

Acest tip de cadou ar trebui oferit de fiecare barbat, fara vreo ocazie, persoanei dragi. Poti alege sa personalizezi buchetul cu florile si culorile sale preferate. Sunt modul perfect de a-ti arata afectiunea catre persoana de langa tine. Un buchet de flori personalizat este modul ideal de a-i spune iubitei tale cat de mult o iubesti fara a folosi cuvinte.

9. Produse cosmetice

La aceasta categorie avem ceva bataie de cap, daca suntem barbati. Femeile se machiaza atunci cand merg la un eveniment, dar nu numai. Trebuie sa stii ce anume sa ii oferi, asa incat sa poata folosi cat mai des acel cadou. Personalizarea machiajelor poate fi si mai provocatoare, insa o trusa de machiaj cu un mesaj personalizat gravat pe interior ar face-o cu adevarat sa suspine de fiecare data cand se machiaza.

10. Canile personalizate

Sa ne gandim putin…Imaginati-va o dimineata insorita, va preparati cafeaua si va pregatiti sa o savurati. Acesta este cadoul perfect pentru a va aminti mereu de persoana draga cand va sorbiti cafeaua dimineata. Se va uita la cana si va va privi in ochi, iar acest acest cadou va face ca ziua sa inceapa mereu cu un zambet si cu mai multa bucurie in familie.