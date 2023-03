Franța este renumită pentru multe lucruri, cum ar fi arhitectura istorică, emblematicul turn Eiffel, mâncarea delicioasă, sursa celor mai delicate parfumuri și desigur pentru Paris, orașul iubirii. În plus, Franța este cunoscută ca și țara de origine a celor mai frumoase flori indigene. Trandafirii se numără printre cele mai populare flori în Franța și sunt un element de bază în cultura franceză datorită împărătesei Joséphine (1763-1814), prima soție a lui Napoléon Bonaparte care iubea grădinăritul.

Fascinată de botanică, Josephine a colecționat și a plantat în gradina sa, plante exotice din întreaga lume. Pentru prima dată în gradina casei sale Château de Malmaison, ea a crescut aproximativ 200 de specii noi de flori, inclusiv magnolie violet, bujor, hibiscus, camelie și dalie.

Dar, mai mult decât orice, Josephine avea o pasiune aparte pentru trandafiri, astfel că a creat cea mai mare grădină de trandafiri cunoscută vreodată în Europa (la acea vreme). A vrut ca în gradina sa, să existe fiecare trandafir cunoscut în lume și astfel a ajuns să dețină până la 500 de soiuri diferite. Grădina ei de trandafiri a popularizat reproducerea trandafirilor în toată Franța, a inspirat generații și nenumărate grădini de trandafiri din întreaga lume.

În Franța există două soiuri distincte de trandafiri:

„La France”– un trandafir hibrid de ceai crescut în Franța. Primii trandafiri hibrizi de ceai au fost creați în Franța în 1867 prin încrucișarea marilor Hybrid Perpetuals cu trandafiri de ceai. Acesta a marcat începutul erei „Trandafirilor Moderni”. Toate speciile care au existat înainte de 1867 sunt considerate antice sau „trandafiri vechi de grădină”.

Trandafirul franțuzesc – În 1815, Josephine a cultivat trandafirul francez, cunoscut și sub numele de trandafir galic sau trandafir de Provin. Este o specie de plantă cu flori din familia trandafirilor, originară din sudul și centrul Europei și una dintre primele specii de trandafiri cultivate în centrul Europei. Deseori denumită regina florilor, floarea trandafirului este pur și simplu uimitoare. Roșul este cea mai comună culoare, dar poate fi găsit și în nuanțe de roz, alb, violet și galben.

Specialiștii în trandafiri de la FamousRoses au realizat un top al celor mai frumoși trandafiri franțuzești pe care merita să îi aveți în gradină.

1.ALLELUIA

Alleluia e un trandafir spectaculos din familia Delbard, creat în anii ’80 când buchetele cu flori dăruite din inimă erau cea mai frumoasă declarație de dragoste. Alleluia are flori mari, elegante, deosebit de delicate. Acest trandafir magnific are un boboc foarte lung ce se transformă într-o floare elegantă și generoasă, în două culori: roșu purpuriu pe deasupra petalei și argintiu cu reflexii de roz pe dedesubt. Ca orice soi aparte, are o înflorire spectaculoasă care vă va surprinde pe toată perioada sezonului. Juriile internaționale au fost, de asemenea, impresionate, Alleluia primind 3 medalii la concursurile internaționale.

2.RED LEONARDO DA VINCI

Perioada RED a curentului trandafirist are un reprezentant de seamă prin opera romantică a Casei Meilland Richardier, dedicată în întregime lui Leonardo da Vinci. O creație vie, catifelată, ușor parfumată, cu un aspect luxuriant care promite să fie la piece du resistance în orice galerie de artă florală găzduită de către orice iubitor de artă care știe să aprecieze un trandafir capodoperă.

Pictate într-un vibrant roșu-coacăză , florile din creația Red Leonardo da Vinci par să rămână pentru totdeauna căci acestui trandafir îi este dat să înflorească atât de des încât se mai spune despre el că are o înflorire permanentă. Diametrul florilor este de aproximativ 6-8 cm și fiecare floare are peste 90 de petale, deci o prezentă bogată, abundentă, cu o durabilitate foarte mare pentru o perioadă foarte lungă de timp. Datorită multitudinii de ramuri laterale bine ramificate coroana sa este densă, compactă și plină.

3. PAUL GAUGUIN

De acum înainte, căldura, distincția și noblețea vor fi asigurate, în gradină de nuanțele pastelate de galben și portocaliu cu reflexii corail ale acestui trandafir operă de artă, o creație de succes semnată Georges Delbard. Paul Gauguin este un trandafir floribunda superb cu flori mari, romantice și o vegetație cu o bună rezistentă la maladii ce poate atinge, la maturitate, înălțimi de 90-100cm. Încă din luna mai și până la îngheț, acest trandafir superb vă va încânta privirea la fiecare înflorire.

4. Bourbon Rose

Bourbon Rose este un trandafir de grădină cunoscut pentru moștenirea sa unică. Este, de asemenea, un hibrid, un simbol al eleganței regale și este susceptibil la micoză și mucegai. Acești trandafiri frumoși au fost introduși pentru prima dată în Franța în 1820 de Henri Antoine Jacques și au originea pe insula Bourbon din Oceanul Indian. Sunt parfumați și vin într-o gamă de nuanțe, inclusiv roșu intens și roz perfect, roșu deschis și alb pur.

4. HENRI MATISSE

Casa Delbard prezintă Henri Matisse, un trandafir superb cu flori viguroase, parcă desprins din poveste. Henri Matisse surprinde prin înflorirea abundentă și repetată și explozia de culoare. Are flori elegante, colorate în nuanțe de roșu, roz și alb și este un deliciu în orice gradină. Henri Matisse este un trandafir cu o vegetație verde închis, sănătoasă și strălucitoare, ce poate atinge la maturitate înălțimi de 80-100 cm.

5. Victor Hugo

Trandafirul Victor Hugo este un alt soi minunat de trandafir de ceai hibrid Grandiflora. Prezintă flori intense de culoarea carminului care înfloresc de la sfârșitul primăverii până la mijlocul toamnei. Fiecare tulpină poartă aproximativ 5 flori superbe, ideale pentru aranjamente. Acest trandafir este apreciat nu doar pentru culoarea sa intensă, ci și pentru parfumul lemnos și ușor picant. Preferă expunerea completă la soare, solul umed și bine drenat. Atinge o înălțime de 100 cm. Tăierea este esențială primăvara și iarna pentru a favoriza creșterea și înflorirea repetată.

7. PRINCE JARDINIER

Casa Meilland Richardier ne oferă Prince Jardinier, un trandafir cu sânge albastru, dar cu un colorit delicat crem pal, cu mijloc roz. Acest prinț al grădinilor, încoronat cu flori mari de aproximativ 80 de petale, purtând un parfum puternic de roze, nu este deloc un prinț sensibil deși este o fire extrem de romantică. Dimpotrivă, este un trandafir sănătos și puternic, cu o excelentă rezistență la maladii. Și ca orice trandafir cu aer regal, a fost decorat de multe ori la concursurile internaționale. A luat Premiul pentru Parfum la Buenos Aires, premiul 1 al producătorilor, premiul 1 al Societății Naționale de Horticultură din Franța, Medalia de Argint pentru flori mari la Baden-Baden, dar și prestigiosul ADR. Floarea sa are diametrul de 13 cm iar înălțimea să atinge 80-130 cm.

8. ERIC TABARLY (EDEN ROSE ROȘU)

Casa Meilland Richardier ne propune un trandafir cățărător care amintește de Pierre de Ronsard, cu floarea sa de forma trandafirilor clasici, cu o culoare roșu purpuriu și un parfum mediu. Dacă vreți o gradină franțuzească, trandafirul Eric Tabarly este alegerea perfectă. De asemenea, are o rezistență bună la maladii și o înflorire generoasă. La maturitate atinge înălțimea de 2m +, iar florile sale gigantice au aproximativ 100 de petale. Un trandafir magnific remarcat și de juriile internaționale, premiat cu 2 medalii pentru calitățile sale desăvârșite.

9. ANDRE LE NOTRE

Trandafirii indiferent de culoare, transmit aceeași iubire sinceră tuturor celor care se apropie să le simtă parfumul. Producătorii de trandafiri din întreaga lume exact în asta cred. În miile de nuanțe prin care iubirea poate fi declarată. Astfel, apar noi creații, noi forme, noi culori prin care sentimentele pot fi împărtășite. Așa a apărut și Andre Le Notre, una dintre creațiile de succes de la Meilland Richardier, care combină inflorescența bogată, rezistența foarte bună la maladii, parfumul puternic de roze și fructe și o culoare roz pal. Frunzișul îi este foarte dens, de un verde mediu, semi-mat. Andre Le Notre a obținut medalia de aur la Roma și Courtrai și premiul pentru parfum la Geneva, Madrid, Monza și Barcelona. Florile acestui trandafir magnific au aproximativ 60/65 de petale și un diametru de 12 cm. E într-adevăr un trandafir spectaculos cu înflorire repetată pe toată perioada sezonului, din luna Mai până la primul îngheț. La maturitate poate atinge înălțimi de până la 3 m.

10. BIENVENUE

Bienvenue este un superb trandafir semiurcator creat de către marele Delbard, cu flori spectaculoase de culoare roz, foarte delicate și cu o forma deosebită, cu petale ușor creponate. Florile au un parfum intens de lămâie în centrul florii, iar spre exteriorul acesteia se poate simți un parfum ușor de iederă. Acest trandafir are o forță de creștere mare , iar la maturitate poate atinge înălțimi între 1.5 și 2 m. Înflorește repetat pe toată perioada sezonului și are o rezistență foarte ridicată la boli. Un trandafir spectaculos medaliat la concursurile internaționale, ce poate fi cu adevărat o piesă de rezistență în gradină.

Sursa foto – pixabay.com