Coafura spune povestea femeii care o poarta, dar, in cazul vedetelor de la Hollywood, se poate spune ca este exact invers! Femeia spune povestea coafurii pe care a adoptat-o. De aceea, daca vorbim despre actrite sau cantarete celebre, coafura, oricat de simpla ar fi ea, capata un alt inteles. E ca si cum intreaga biografie a artistei ajunge sa fie cuprinsa in coafura ei. Astfel, fiecare coafura, datorita femeii care a purtat-o, devine o istorie, o poveste de viata.

Fiecare dintre noi trece prin momente speciale ale vietii, momente in care, poate, adoptam o anumita tunsoare sau un anumit mod de a ne purta parul. Se spune ca atunci cand o femeie doreste o schimbare in viata personala, isi va schimba coafura. Poate facem acest lucru si pentru a schimba povestea pe care dorim sa o traim, cautand inconstient un alt scenariu, un alt film in care sa devenim personajul feminin central. Suntem actrite in propriul nostru film despre dragoste si viata. De aceea, uneori, e posibil sa alegem o tunsoare specifica unei anumite vedete.

Vom trece in revista 10 dintre cele mai apreciate coafuri pentru par mediu ale vedetelor de la Hollywood.

Coafura Katharine Hepburn

Coafura artistei Katharine Hepburn este cat se poate de simpla si banala, dar ea spune povestea unei femei hotarate si puternice, capabila sa depaseasca orice limita. Desi extrem de inteligenta, Katharine a ramas, totodata, o femeie senzuala si feminina. Iar coafura ei este cat se poate de elocventa in acest sens. Denota autenticitate, siguranta, feminitate deplina si o increderea nemarginita in sine!

Coafura Marlyn Monroe

Cred ca orice femeie isi doreste la un momet dat sa incerce coafura inegalabilei Marlyn Monroe, mai ales daca are parul blond! Marlyn a fost un sex simbol al anilor ei si, desi au trecut mai bine de 60 de ani de atunci, ea ramane o femeie senzuala, copilaroasa si admirata de barbati. Coafura ei se remarca prin simplitate, naturalete si feminitate.

Coafura Keira Knightley

Coafura adoptata de curand de Keira Knightley este un bob simplu realizat pe par de lungime medie. O coafura deloc pretentioasa, usor de realizat si de purtat, care defineste perfect personalitatea ingenua si feminina a Keirei.

Coafura Marion Cotillard

Este o coafura usor retro sau vintage si care consta in numai catvea bucle naturale si un breton putin mai lung. De origine franceza, Marion Cotillard se remarca prin simplitate si eleganta, drept urmare coafura ei descrie perfect aceasta combinatie retro-simplu-elegant!

Coafura Demi Moore

Actrita a ramas de-a lungul timpului constanta in a purta parul de lungime medie sau lung. Coafurile ei, cat se poate de simple si de elegante, sunt perfect adaptate pe autenticitatea si femininatea ei. O femeie puternica, hotarata, capabila sa isi atinga scopurile propuse.

Coafura Sharon Stone

Sharon Stone este exemplu cel mai elocvent pentru o femeie inteligenta, mereu atragatoare si tanara! Chiar daca anii au trecut, Sharon ramane o prezenta carismatica si cuceritoare, iar tunsoarea ei devine ideala pentru o femeie care ramane frumoasa chiar si in a doua parte a vietii.

Coafura Barbara Streisand

Actrita si cantareata de succes, Barbara Streisand, desi nu este considerata o femeie foarte frumoasa, a reusit sa ramana o femeie foarte senzuala si atragatoare. Cu un aer ingenuu si feminin, ea cucereste prin simplitate si autenticitate.

Coafura Nicole Kidman

Nicole Kidman este considerata pe buna dreptate una dintre cele mai frumoasa si sexi aparitii hollywoodiene! De-a lungul timpului actrita a pastrat o lungime constanta a parului, ceea ce i-a permis sa adopte diverse coafuri si de fiecare data s-a remarcat prin delicatete si feminitate.

Coafura Claudia Schiffer

Claudia Schiffer a abordat intotdeauna o coafura simpla pe par lung sau mediu, fiind exemplu cel mai bun pentru faptul ca o femeie este frumoasa in orice ipostaza, fara a avea nevoie de machiaj si coafuri complicate. Coafura ei vorbeste despre frumusetea naturala si simpla, vizibila in orice clipa la o femeie cu adevarat frumoasa.

Coafura Christina Ricci

Actrita Christina Ricci, de origine mongola, cucereste prin naturalete si arata minunat in orice ipostaza. Indiferent de coafura si tunsoarea pe care le adopta, ea ramane o prezenta tonica, misterioasa, feminina si carismatica. De curand a adoptat o tunsoare filata pe par mediu, cu un breton subtire care pare sa ii puna si mai mult in evidenta frumusetea inegalabila a ochilor.

