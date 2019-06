Pentru majoritatea femeilor gentile reprezinta mai mult decat o utilitate. Acestea sunt considerate niste accesorii pe care trebuie sa le asortezi in functie de vestimentatie, dar si de stil. Brandurile renumite de genti au inteles aceasta nevoie a femeilor si creeaza de foarte multi ani cat mai multe genti de dama casual, genti sport, genti de umar sau orice tip de geanta care sa acopere nevoile fiecarei femei.

Desigur ca, atunci cand produsul este in editie limitata, cu atat va fi si mai scump. Brandurile de lux fabrica de la unul pana la trei articole cu un design unic si incearca mereu sa se depaseasca reciproc in incercarea de a domina piata. Acest lucru are ca rezultat genti de mana cu preturi ridicate pe care numai 1% dintre femei si le pot permite, fiind decorate cu diamante si alte tipuri de bijuterii.

Pentru cele care iubesc sa poarte genti, pot vedea mai jos un top al celor mai scumpe genti din lume din acest an. Esti curioasa pentru a vedea ce geanta ocupa primul loc in clasament?

10.Blue Crocodile Hermes Birkin Handbag – 150,000 $

Povestea din spatele gentilor Hermes Birkin este destul de simpla. Actrita de origine engleza, Jane Birkin, a avut parte de un mic accident in momentul in care geanta ei de umar s-a rupt. Directorul executiv al companiei Hermes, Jean-Louis Dumas, a fost cu Birkin din intamplare in timpul incidentului si astfel s-a inspirat sa creeze genti de mana unice, la moda si robuste, avand in acelasi timp un design convenabil. De atunci, Hermes Birkins a devenit una dintre cele mai cunoscute branduri de lux recunoscuta de foarte multi oameni din intreaga lume.

9. Hermes Shiny Rouge H Porosus Crocodile 30 cm Birkin Bag – 203,150 $

Aceasta geanta este deosebit de valoroasa deoarece cuprinde aur alb de 18k si diamante. O geanta foarte scumpa de culoare rosie a fost cumparata la o licitatie publica de catre un colectionar anonim din Dallas, Texas.

8. Fuchsia Diamond-Studded Hermes Birkin –222,000 $

Gentile brandului Hermes Birkin par sa se afle intr-o competitie proprie. Aceasta geanta Hermes Birkin cu nuanta Fuchsia uimeste pe oricine o vede pentru prima oara iar in designul ei se afla aur alb si diamante. Geanta stralucitoare a fost prezenta la o licitatie din America in anul 2015.

7. Chanel “Diamond Forever” – 261,000 $

Geanta de mana de la Chanel intitulata „Diamond Forever” se recunoaste destul de usor dupa logo-ul brandului. Diamond Forever este fabricat din piele fina din piele de crocodil cu 334 de diamante. Cureaua este realizata dintr-un lant de aur de 18k si poate fi detasata.

6. Niloticus Crocodile Himalaya Birkin – 379,000 $

Gentile Himalaya Birkin sunt scumpe nu numai pentru ca sunt fabricate din piele de crocodili Niloticus, dar dureaza cateva ore procesul de vopsire a acesteia cu scopul de a usura nuanta materialului. Nicoticus Crocodile Himalaya Birkin este conceput pentru a evoca imagini ale muntilor Himalaya si a zapezii de pe acestia.

5. Lana Marks Cleopatra Clutch –400,000 $

Cea de-a cincea cea mai scumpa geanta de mana se afla printre favoritele celebritatilor care apar pe covorul rosu. Clopatra Clutch Lana Marks costa intre 100.000 si 400.000 de dolari. Punctul de pret ridicat poate fi atribuit raritatii sale, fiecare an vazand doar un nou Cleopatra Clutch si fiecare dintre ele variaza in functie de culoare si design.

4.Hermes Chaine’d Ancre Bag – 1.4 milioane $

Aceasta geanta are un design complicat, asemanator inchisorii, datorita legaturilor in lant in forma de ancora care sunt incrustate cu 1,160 bucati de diamante. Pretul ridicat poate fi atribuit nu numai pentru materialele scumpe, ci si pentru ca doar trei modele au fost create.

3. Hermes Birkin Bag by Ginza Tanaka – 1.4 milioane $

Proiectata de designerul japonez Ginza Tanaka, aceasta geanta de mana Hermes Birkin a fost construita din platina si poarta 2.000 de diamante pe cochilia ei exterioara si dispune de o piesa centrala din piatra de 8 carate, care poate fi detasata ca o brosa. Daca ai uitat sa porti o bratara sau un colier, pur si simplu pot detasa diamantul din aceasta geanta Birkin.

2. Hermes Kelly Rose Gold – 2 milioane $

Aceasta geanta poate inlocui cu succes orice accesoriu purtat la o petrecere. Fabricata pentru a se aseamana cu pielea crocodilului, geanta minunata si luxoasa realizata din aur rosu solid, a fost proiectat in colaborare cu Hermes si creatorul de moda Pierre Hardy.

1. Mouawad 1001 Nights Diamond Purse – 3.8 milioane $

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse este inca cea mai scumpa geanta din intreaga lume, inregistrandu-se in cartea Guiness Books of World Records inca din 2011. Acest lucru este de asteptat de la compania de bunuri de lux Emirati, care detine cinci Guinness World Records pentru cele mai scumpe articole din lume. Aceasta include Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, o geanta de mana de aur de 18 carate, realizata de artizani care au dedicat o munca in valoare de 8.800 de ore. Este impodobita cu un total de 4.517 de diamante, alcatuita din 105 diamante galbene, 56 de diamante roz si 4.356 diamante incolore.