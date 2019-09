An de an, revista de specialitate Forbes, impreuna cu partenerii, realizeaza un top al celor mai profitabile companii din Romania. Acest top ajuta extrem de mult o multime de oameni, de la simple persoane ce cauta sa se informeze despre companiile din Romania, pana la investitorii sofisticati ce isi doresc sa afle date despre cele mai fierbinti ponturi din piata.

Anul 2018 a fost un an de crestere exploziva pentru multe companii, iar peste 25% din top este ocupat de companii din sectorul electric. Insa iata ca si piata bancara ne ofera doi dintre marii jucatori ai tarii noastre, care se afla in top si se lupta pentru cea mai buna pozitie.

Lupta este foarte stransa intre cele 2 banci, desi BRD este banca invingatoare, fiind inca stabila pe pozitia de lider in domeniul financiar – bancar.

Mai jos, va vom prezenta cateva informatii generale ale fiecarei banci in parte.

Banca Transilvania

Infiintata la Cluj-Napoca, cu ceva timp in urma, in anul 1993, Banca Transilvania este una dintre cele mai mari banci din Romania, creeata de un grup de oameni de afaceri locali

In urma cu 5 ani, Banca Transilvania a implinit 20 de ani de cand a devenit operationala, concomitent cu deschiderea sucursalei din Cluj.

Avand un numar de clienti foarte mare, numarul acestora depasind 1.8 milioane, de 6 ani directorul general al Bancii Transilvania este Omer Tetik, in varsta de 40 ani, face parte din grupul celor mai tineri bancheri din Romania.

Banca are un venit de 590 de milioane de euro, un profit net de 260 milioane de euro si peste 7.700 de angajati.

BRD – Groupe Societe Generale

A fost infiintata in anul 1923, odata cu fondarea Societatii Nationale de Credit Industrial care a devenit dupa ceva timp Banca Romana pentru Dezvoltare

Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), a ocupat locul 2 in topul bancilor din Romania in anul 2013

Banca are un venit de 610 milioane de euro, un profit net de 310 milioane de euro, peste 32 milioane de clienti si nici mai mult, nici mai putin de 8500 de angajati.

BRD functioneaza in 76 de tari, in total fiind 154.000 de angajati ai bancii. Este impartita in 3 activitati: 1.Retail banking international 2.Retail banking in Franta 3.Corporate & investment banking, private banking



Desi BRD conduce inca in topul companiilor financiare, BT se bucura de o crestere spectaculoase de la an la an, amenintand pozitia BRD. Doar in S1 / 2018 profitul BT a crescut cu peste 34% fiind astfel declarata banca cu cea mai mare crestere a profitabilitatii.

Si nu doar in aceasta directie creste Banca Transilvania. Si in calitatea si managementul serviciilor se observa o diferentiere din ce in ce mai puternica. Prin implementarea sistemului integrat de management al calitatii ISO 9001 si printr-o continua etapa de consultanta ISO 9001 si monitorizare a serviciilor, BT doreste se ajunga lider pe piata financiara din Romania, desi pe langa BRD este o banca tanara, care de abia incepe sa-si stabilizeze reteaua de clienti.

Ce alte companii se afla in TOP 10?

1.OMV Petrom – cea mai mare companie din Romania de petrol si gaze. Este cel mai mare producator din Europa de Sud-Est, fiind prezent prin intermediul a aproximativ 800 de statii, in Republica Moldova, Romania, Bulgaria si Serbia. Petrom a inregistrat un profit net in valoare de 4,1 miliarde RON in 2018.

2. ROMGAZ – este o companie de stat, fiind cel mai mare producator de gaze naturale din Romania. Compania inregistra in primul trimestru al anului 2019 un profit de 541 milioane de lei, cu o crestere de 16% a cifrei de afaceri.

3. Hidroelectrica S.A. – societate comerciala bazata pe actiuni, a carei activitate este producerea si distribuirea de energie electrica si furnizarea serviciilor in domeniul hidroenergiei. Compania avea in 2018 un profit istoric de 1,55 miliarde de lei.

4. Dedeman – companie fondata in orasul Bacau care se ocupa cu distribuirea de materiale de constructii si amenajari interioare. Compania a fost fondata in anul 1992 de Dragos si Adrian Paval, avand 49 de stabilimente in septembrie 2018. Are o cifra de afaceri de 1.55 miliarde euro si aproximativ 11.000 de angajati.

5. Kaufland – este un lant de hipermarketuri inceput in Germania si face parte din grupul Schwarz. Primul magazin a fost deschis in 1984 in Neckarsulm. Compania s-a extins rapid si in Romania, devenind cel mai mare grup de retail din Europa, avand cifra de afaceri de peste 80 miliarde euro.

6. Enel – companie de origine italiana, implicata in productia energiei electrice. Are o cifra de afaceri de 41 miliarde euro si un numar de angajati de peste 70.000. A fost fondata in 27 noiembrie 1962 si are sediu in Roma. Enel se afla pe locul 4 in topul companiilor energetice.

7. Orange Romania – cel mai mare operator GSM din Romania. Orange Romania ofera posibilitatea de a alege dintre o varietate mare de abonamente si cartele PrePay. In urma cu 4 ani, cifra de afaceri era de 1.03 miliarde euro, avand un numar de aproximativ 2500 de angajati. Acestia se afla in competitie directa cu Vodafone. In 2018 Orange inregistra venituri de peste 1,125 miliarde de euro.