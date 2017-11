Este bine cunoscut faptul ca in ultimii ani posturile tehnice sunt la mare cautare. Acest lucru se intampla si in Romania. In timp ce din ce in ce mai multi absolventi trec pragul studiilor superioare, meseriile tehnice, ce nu necesita astfel de studii incep sa fie din ce in ce mai cautate.

Una dintre cele mai cautate meserii tehnice in ultimii ani este cea de electrician. Iar acest lucru nu este deloc intamplator. Electricienii sunt si bine platiti in cele mai multe cazuri. Astazi ne-am gandit sa va prezentam un top al celor mai bine platiti electricieni in tarile Europei.

Top 10 tari din Europa unde electricienii sunt foarte bine platiti

1.In tarile nordice, precum: Suedia sau Norvegia un electrician incepator ajunge la un salariu de peste 2500 de euro, iar un specialist care a urmat in cariera un curs de specializare pe acest post si are cativa ani de experienta poate ajunge in Suedia si la salariul de 6000 de euro lunar.

2. In Regatul Unit, in Anglia, un electrician cu 5 ani de experienta intr-o companie de profil sau intr-o corporatie de constructii poate ajunge cu maxima lejeritate la un salariu de 3700 de lire pe luna.

3. In Belgia, salariul unui electrician junior poate plecat de la 2500 – 2800 de euro lunar si poate ajunge chiar si la 4000 de euro in cazul unui specialist in domeniu sau in cazul unui electrician cu peste 15 ani de vechime.

4. Islanda este la fel de binevoitoare cu electricienii. Acestia de obicei lucreaza pe platforme petroliere sau pe vase. Iar un specialist in domeniul electric angajat la o asemenea companie poate ridica la sfarsit de luna un cec pe care sta inscrisa suma de 4000 euro.

5. In Spania, pe santierele de constructii sau in firmele specializate de instalatii electrice, un electrician junior poate pleca de la un salariu de 1800 de euro, ajungand sa castige chiar si 2500 – 3000 de euro in cazul in care are peste 5 ani de experienta.

6. Italia raporteaza aproximativ acelasi nivel de salarizare pentru un electrician. Un specialist cu un curs de calificare urmat in domeniul electric si cu o diploma atestata in domeniu poate ajunge la 2800 de euro lunar, fara mari probleme, atunci cand cauta un loc de munca la o companie de profil.

7. Franta ofera electricienilor chiar si 3000 de euro, daca acestia sunt destul de bine calificati si daca au experienta in campul muncii.

8. Turcia este una din tarile care pun pret pe acest domeniu, insa in care salariile difera fata de occident. Aici un electrician bine pregatit si cu cativa ani de experienta poate ajunge la 2500 de euro, in timp ce un junior in domeniu poate pleca acasa la final de luna cu un salariu de 1800 de euro.

9. Tarile precum Ucraina, Slovacia si Austria ofera salarii peste medie electricienilor cu experienta, acestea nedepasind insa 2000 de euro lunar. Un electrician bun, cu peste 15 ani de experienta si cu atestate multiple in domeniu poate ajunge insa sa fie platit cu pana la 3000 de euro lunar.

10. Nici Romania nu sta extrem de prost la acest domeniu. Un electrician intr-o companie mica, cu cativa ani de experienta poate ridica un salariu de 500 de euro. Un specialist in domeniu insa, cu studii in domeniu si cu un certificat de calificare, intr-o companie mare poate ajunge si la 1000 – 1200 de euro lunar.

Un curs de calificare in domeniul electricitatii se poate realiza in jumatate de an, obtinand o diploma atestata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, oferindu-va astfel sansa sa puteti lucra pe acest post si sa obtineti un salariu destul de bun.

Cu cativa ani de experienta si cu certificarea unor aptitudini in domeniu veti putea castiga chiar mai mult decat un absolvent de studii superioare.