Black Friday reprezinta un moment foarte important atat pentru magazinele online si offline, cat si pentru cei care doresc sa isi achizitioneze produsele preferate la preturi speciale. In acest an, Black Friday va avea loc pe data de 16 noiembrie, insa, asa cum ne-am obisnuit, multe magazine vor prelungi perioada pana la finalul weekend-ului. Pentru a afla cat mai multe detalii despre cum va arata Black Friday 2018 si pentru a putea sti cum trebuie sa ne pregatim pentru acest eveniment, am luat legatura cu 10 magazine online care au deja o traditie in organizarea evenimentului Black Friday, iar raspunsurile lor au fost urmatoarele:

1. Fii chibzuit, stabileste-ti un buget si pregateste-te din timp.

Black Friday este un moment pe care milioane de oameni il asteapta cu sufletul la gura pentru a-si putea achizitiona produsele dorite, insa este important sa fii chibzuiti si sa pregatesti lista de cumparaturi din timp. Pe durata acestui eveniment, preturile multor produse vor deveni foarte accesibile, astfel ca daca nu pregatesti din timp lista de cumparaturi, s-ar putea sa te trezesti ca produsele dorite sunt achizitionate de catre alti clienti. Reprezentantii magazinului online Brandcircus.ro ne sfatuiesc sa incercam sa stabilim un buget pe care suntem dispusi sa il cheltuim dar si sa incercam sa facem o prioritizare a achizitiilor pe care le avem de facut.

2. Mare atentie la disponibilitatea produselor in stoc.

Probabil unii dintre noi avem deja o experienta neplacuta cu indisponibilitatea unor produse care aparea ca fiind in stoc, astfel ca este important ca inainte sa plasezi o comanda sa te asiguri ca acestea se regasesc in stoc. De Black Friday, stocurile se epuizeaza foarte repede, astfel ca daca nu suntem suficient de rapizi s-ar putea sa nu mai putem regasi produsele dorite in stoc. Cu toate acestea insa, magazinele online fac eforturi uriase pentru a-si suplimenta stocurile in aceasta perioada. Un astfel de magazin este Motomus.ro, magazin ai carui reprezentanti ne-au declarat ca au suplimentat stocurile, astfel incat sa poata face fata cu brio cererilor mari din aceasta perioada.

3. Verifica promotiile din timp.

Daca iti doresti cu orice pret anumite produse cu ocazia Black Friday, este foarte important sa verifici din timp promotiile care apar la diverse produse in aceasta perioada. Majoritatea magazinelor online dispun astazi de un newsletter, aceasta reprezentand de departe una dintre cele mai practice solutii prin care poti fi instiintat la timp despre promotiile actuale dar si despre cele viitoare. Reprezentantii magazinului cu bijuterii Roxannes.ro ne-au explicat faptul ca prin intermediul newsletter-ului, clientii au posibilitatea de a afla mult mai repde despre promotiile care urmeaza sa aiba loc.

4. Analizeaza periodic modul in care evolueaza preturile.

Cresterile de preturi inainte de eveniment, precum si reducerile fictive probabil ca nu mai reprezinta un lucru care surprinde pe nimeni, astfel ca, pentru a evita sa platesti acelasi pret pentru un produs ca si inainte de eveniment, este recomandat sa verifici periodic modul in care pretul produslui respectiv a evoluat. Spre exemplu, pentru a face lucrurile mult mai usoare, reprezentantii magazinului Bekid.ro ne spun ca au luat decizia de a implementa un grafic cu schimbarile zilnice de preturi ale produselor, in acest fel fiind in totalitate transparenti fata de clienti.

5. Nu cumpara doar de dragul de a cumpara.

Black Friday este fara doar si poate un eveniment important avand in vedere ca in aceasta perioada avem posibilitatea de a cumpara produsele preferate la preturi cu totul si cu totul speciale. Este totusi important sa avem in vedere faptul ca nu ar trebui sa cumparam produse doar de dragul de a le cumpara, daca nu avem nevoie de produsul respectiv, cheltuind astfel sume importante pe lucruri de care nu ne vom bucura niciodata. Reprezentantii magazinului Trendaffair.ro ne spun ca au inteles pe deplin faptul ca tentatia de a cumpara este mare, astfel ca acestia vor adauga in ofera proprie cu ocazia Black Friday, doar produse de care clientii sa se poata bucura in orice moment.

6. Ai deja cont la magazinul de unde urmeaza sa cumperi? Verifica inca odata datele!

Reprezentantii magazinului online www.eladerm.ro vin cu o recomandarea foarte importanta si anume: „Daca dispuneti deja de un cont pe site-ul magazinului de la care urmeaza sa cumparati sau daca sunteti abonat la newsletter, este esential sa verificati daca datele introduse sunt corecte. Dat fiind faptul ca foarte multe magazine isi instiinteaza clientii prin intermeidul email-ului sau al contului creat, este important ca datele sa fie actualizate pentru a te putea bucura de preturile reduse si de promotiile din aceasta perioada.

7. Utilizeaza sistemul de wishlist.

Sistemul de wishlist este unul care a facilitat semnificativ achizitia produselor favorite pentru ca te ajuta sa ajungi mai repede la produsele dorite odata ce te intorci pe site. In acest sens, reprezentantii unui magazin cu cadouri decoratiuni, Decorer.ro, atrag atentia asupra faptului ca este important sa adaugam din timp in wishlist produsele favorite.

8. Mare atentie de unde cumperi!

Cu ocazia Black Friday, numeroase magazine online ne vor intampina cu diverse promotii care mai de care mai atractive, insa este important sa ne asiguram ca facem cumparaturi doar din magazinele online sigure si care prezinta o incredere sporita utilizatorilor. Reprezentantii platformei ecommerce Blugento.ro recomanda utilizatorilor sa verifice daca site-urile din care realizeaza achizitii detin certificate de siguranta (SSL). Un magazin care utilizeaza un certificate SSL are in adresa url https in loc de http.

9. Inainte de a plasa comanda, verifica termenul de livrare.

Black Friday este poate una dintre cele mai aglomerate perioade din an pentru magazinele online si pentru firmele de curierat, astfel ca termenele de livrare pot varia destul de mult. „In general magazinele care isi respecta clientii le vor comunica acestora faptul ca este o perioada incarcata pentru ei si pentru firmele de curierat, astfel ca termenul de livrare poate varia. Asadar, inainte de a plasa comanda, verifica termenul de livrare specificat si inarmeaza-te cu multa rabdare avand in vedere ca este o situatie care nu depinde in mod direct numai de magazinele online” au declarat reprezentantii magazinului de anvelope Anvelostar.ro.

10. Pentru a evita diverse situatii neplacute, asigura-te ca citesti regulamentul de Black Friday al magazinelor de unde cumperi.

„Multe magazine online dispun de un regulament special pentru Black Friday, astfel ca este important ca inainte de a cumpara, sa parcurgi acest regulament pentru a evita situatiile neplacute. Multe aspect cu privire la termenul de livrare sau numarul maxim de produse care pot fi comandate

sunt in general inscrise pe regulamentele speciale pentru acest eveniment, astfel ca pentru a evita situatiile neplacute, este recomandat sa le citesti” ne explica reprezentanti ai magazinului online Expertscule.ro.