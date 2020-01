Alimentele neperisabile, cum ar fi conservele si fructele uscate, au o durata lunga de valabilitate si nu necesita refrigerare pentru a nu se strica. In schimb, acestea pot fi depozitate la temperatura camerei, cum ar fi intr-o camara sau in dulap.

Acestea au nenumarate avantaje, putand sa-ti asigure o masa rapida si satioasa. Le poti pregati rapid in cuptorul cu microunde, pe o plita cu sursa de alimentare electrica sau chiar si pe un aragaz mobil.

Cand nu stii ce sa mananci pentru a-ti potoli foamea sau cand ai nevoie de o gustare rapida, aceste alimente pot fi solutia. Iata cinci dintre cele mai intalnite si cele mai bune alimente de acest tip.

1.Fasolea uscata si conservele de fasole

Cu o durata lunga de valabilitate si continut ridicat de nutrienti, fasolea uscata si conservele sunt alegeri inteligente de alimente neperisabile. Boabele din conserve se pot pastra la temperatura camerei timp de 2-5 saptamani, in timp ce fasolea uscata poate rezista peste 10 saptamani.

De fapt, un studiu a constatat ca fasolea pinto negatita a fost pastrata pana la 30 de ani si apoi a fost considerata comestibila de 80% dintre persoanele care au gustat-o.

2. Unturile – de nuci sau alte seminte

Untul de nuci este o gustare rapida, cremoasa, bogata in nutrienti si delicioasa. La fel este si cel de arahide.

Desi temperaturile de depozitare pot afecta durata de valabilitate, untul de arahide comercial poate rezista pana la 9 luni la temperatura camerei. Untul de arahide natural, care nu contine conservanti, dureaza pana la 3 luni la 10 ℃ si doar o luna la 25 ℃.

3. Fructe si legume uscate

Desi majoritatea fructelor si legumelor proaspete au un termen scurt de valabilitate, produsele uscate sunt considerate neperisabile. Cand se pastreaza corect, majoritatea fructelor uscate pot fi pastrate in siguranta la temperatura camerei pana la 1 an, iar legumele uscate pot fi pastrate aproximativ jumatate din acest timp.

4. Conserve de peste si pasari de curte

Desi pestele proaspat si pasarile de curte sunt ambalate si tratate in conservanti, acestea sunt foarte perisabile. Insa unele conserve pot fi pastrate in siguranta, fara a fi tinute in frigider, pentru perioade indelungate – pana la 5 saptamani la temperatura camerei.

Tonul si alte produse, spre exemplu, fructele de mare sunt, de asemenea, neperisabile, daca sunt mai ales afumate. In conserva, acestea au o perioada de valabilitate de pana la 18 saptamani.

5. Nuci si seminte

Nucile si semintele sunt foarte bogate in nutrienti si pot fi extrem de nutritive. Acestea sunt si favorizate de excursionisti pentru gustari bogate in calorii. Asta tocmai deoarece ele pot fi tinute in rucsac sau oriunde, fara sa se strice pe termen lung.

In medie, nucile rezista aproximativ 4 luni atunci cand sunt pastrate la temperatura camerei sau la aproape 20 ℃, desi perioada de valabilitate variaza foarte mult intre soiurile de nuci.