Una din facilitatile de divertisment si, totodata, o mare bucurie, de care poti beneficia cand vizitezi Parisul este posibilitatea de a participa la un curs de bucatarie franceza. Cursurile se desfasoara la prestigioasa scoala Cordon Bleu, unde a invatat Julia Child, la bucatariile de ultima generatie de la Hotel Ritz Paris sau la scolile private unde bucatari experimentati predau arta gastrononmiei franceze. In Paris poti gasi o gama variata de cursuri de gatit pentru bucatari incepatori sau experimentati.

Una din surprizele acestor cursuri este faptul ca includ si o excursie prin pietele iconice de unde elevii isi pot cumpara ingredientele.

Iata un top cu 5 dintre cele mai bune cursuri de gatit din Paris.

Charlotte Puckette

Charlotte Puckette, de origine americana, locuieste in Paris de peste 25 de ani si este bucatar sef care a invatat la Gordon Bleu. Ea organizeaza cursuri pentru grupuri de maxim sase persoane in bucataria din casa personala cu cinci etaje de langa Turnul Eiffel. Cursurile ei includ si o vizita in piata locala de alimente de unde se cumpara ingredientele proaspete, branzeturile, carnea sau pestele. Acestea se desfasoara in limba engleza, dureaza aproximativ 3 ore si se finalizeaza cu servirea preparatelor pregatite.

Cook’n With Class

Acestea sunt cursuri sustinute de bucatarul francez Eric Fraudeau care a calatorit in America Centrala si de Nord si a perfectionat arta bucatariei franceze in hoteluri de lux, precum Four Seasons, The Ritz sau Sofitel. Cursul de gatit pe care il tine in Paris include un tur prin piata si lectii de gatit pentru copii si parinti. In cadrul acestora, elevii invata cum sa prepare croissant, paine franceza, sosuri franceze sau deserturi fara gluten.

De asemenea, Cook’n With Class organizeaza cursuri de mai multe zile care include si tururi ale Parisului si a regiunii Champagne si ofera chiar si posibilitati de cazare in Provence.

Patricia Wells

Patricia Wells preda tehnici de gatit franceze in apartamentul ei din Paris si la ferma sa din Provence. Cursurile de cinci zile din Paris se desfasora cu maxim opt participanti si includ gatirea pranzului si designul si organizarea bucatariilor. O alta parte a cursului, consta in degustari de vin si ulei, o vizita la un brutar maestru si un pranz la un restaurant Michelin de trei stele.

De asemenea, cursantii primesc un sort cu broderie personalizata si o carte cu 50 de retete.

Ecole Ritz Escoffier

Auguste Escoffer a inventat bucataria clasica la sfarsitul anilor 1800 si cinci retete de sosuri care stau la baza a aproape tuturor retetelor frantuzesti. In prezent, Ecole Ritz Escoffier continua traditiile pe care care le-a instaurat legendarul Ritz Hotel.

Ecole Ritz Escoffier are o scoala profesionala de bucatari cu clase pe termen lung pentru profesionisti si clase mai mici pentru amatori. Cursurile au trei niveluri – introductiv de cinci saptamani, intermediar de cinci saptamani si avansat de doua saptamini. Cel mai avansat curs este Ritz Escoffier. Acesta dureaza doi ani si contine bucataria si patiseria franceza.

O alta optiune o reprezinta cursurile scurte pentru amatori unde se poate invata cum se pregateste foie gras Prestige sau mese festive. De asemenea, mai este si un curs pentru copii cu varsta intre sase si 13 ani. Toate acestea includ si o carte tiparita cu retetele pregatite, un certificat de finalizare curs si un sort Ecole Ritz Escoffier.

La Cuisine Paris

La Cuisine Paris este un curs sustinut de un cuplu de americani si cuprinde o lista extinsa de cursuri de gatit si patiserie franceza. Acesta se desfasoara in cartierul Marais, in apropiere de Notre-Dame, in grupuri mici. In cadrul cursului, elevii invata sa pregateasca un pranz francez de bistro cu sufle si crepuri sau pot opta pentru un curs de retete de pranz cu patru feluri. Cei interesati pot alege cursuri de macaron, croissant, eclair, tarta de fructe sau paine.