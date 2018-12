Panourile radiante cu infrarosu sunt o solutie extrem de eleganta de incalzire a locuintei. Din ce in ce mai multi romani apeleaza la un astfel de sistem de incalzire. Avantajele sunt multiple. Acestea pleaca de la designul inovator, care ofera confort vizual, la spatiul mic ocupat de un astfel de panou, dar pot face referire si la eficienta termica sau la independenta de control al unui sistem.

Panourile pot fi controlate independent pe fiecare spartiu, asa incat poti alege sa incalzesti doar o camera din casa sau doar un birou din intreaga cladire, in cazul unui spatiu de birouri.

Fiind atat de des intalnire, romanii incep sa se intrebe care ar trebui sa fie cele mai eficiente panouri si care sunt cele mai bune, in raport calitate – pret. Noi am analizat parerile utilizatorilor, ne-am informat cu privire la aceste tipuri de panouri radiante si am facut un top al celor mai utilizate sisteme.

TOP 5 CELE MAI POPULARE PANOURI RADIANTE FOLOSITE DE ROMANI

1. Panourile DRAGUS – acestea sunt panouri radiante din clasa superioara. Ele sunt sisteme de incalzire premium, fiind avantajate de eficienta consumului de energie. Spre exemplu, Dragus 1100W este un panou radiant care poate salva pana la 20% mai multa energie atunci cand ajunge la temperatura de incalzire de 90 °C.

2. Panourile Electric Sun. Aceste panouri sunt populare datorita accesibilitatii. Preturile pleaca de la 1400 lei pentru un ElectricSun 1200W. O alta caracteristica specifica este lungimea razei de infrarosu. Un panou ElectricSun 1200W, spre exemplu, are capacitate de a ajunge pana la 4 metru cu raza de infrarosu, fiind astfel extrem de eficient termic.

3. Panourile radiane SUNJOY – in special panoul SUNJOY SR7 – acesta este un panou radiant cu un randament de peste 95%. Iar popularitatea sa vine tocmai din faptul ca este foarte des ales pentru camera copiilor, acesta avand si proprietati terapeutice. Multe panouri din gama SUNJOY sunt 100% ecologice si sunt foarte silentioase. SUNJOY SR7 de 750W are o putere ce poate acoperi o capacitate de pana la 30mc – fiind astfel pliabil pentru orice camera sau orice birou de suprafata mica – medie.

4. Panourile ILO – panouri premium ce pot ajunge si la preturi de peste 1000 euro. Sunt populare datorita designului modern (au variante slim, de doar 6 cm grosime). Spre exemplu ILO Slim are o putere de pana la 750W si o capacitate de incalzire de 38mc. Este bazat pe o tehnologie moderna cu senzori, fiind un adevarat sistem de incalzire de ultima ora.

5. Panourile radiante InfraPanel. Sunt printre cele mai ieftine panouri. InfraPanel de 1000W ajunge sa coste doar 1200 lei. Cu toate acestea, el are foarte multe avantaje. Are o capacitate de incalzire de peste 40mc si poate asigura o protectie eficienta impotriva elementelor straine – IP44 standard (functie integrata).

Toate aceste panouri radiante pot fi cumparate din magazine de specialitate. Preturile incep, dupa cum spunea, in functie de model, de la 1200 lei, putand ajunge la peste 1000 de euro pentru un panou premium.