Intr-o lume in care sedentarismul a ajuns la rang de arta, poate ca nu ar fi o greseala sa ne mai ridicam din fata laptopului si sa respectam cele 30 de minute de miscare zilnica recomandate de specialisti.

Iar daca nu avem suficienta motivatie, iata 5 motive principale pentru a ne apuca de sport.

1. Sanatatea – sportul reduce riscul aparitiei unor boli

Sportul imbunatateste imunitatea si protejeaza foarte bine organismul de bacterii. Sportul regulat, nu in exces, reduce colesterolul ridicat si hipertensiunea, astfe rezultand o posibilitate de reducere drastica a riscului de aparitie a bolilor cardiovasculare sau a diabetului.

De asemenea, miscarea zilnica reduce riscul instalarii unor boli metabolice si imbunatateste respiratia.

2. Greutatea – sportul ajuta la echilibrarea masei corporale si a mentinerii unei greutati sanatoase

Antrenamentul zilnic previne depunerea grasimilor si favorizeaza procesul de slabire. Cu cat depuneti mai mult efort si cu cat va implicati sufleteste mai mult, cu atat caloriile se vor arde in numar mai mare. Nu ne credeti? Intrebati un instructor de fitness. Motivatia suplimentara ajuta la procesul de miscare si la obtinerea performantei.

Sportul si dieta au un rol esential in reglarea sau mentinerea greutatii corporale. Asadar, puneti mana pe cana personalizata sau pe recipientul cu shake-ul proteic, incaltati pantofii de sport si deschideti larg usa. O sesiune de jogging va asteapta.

3. Somnul – sportul imbunatateste calitatea somnului

Conform unei cercetari realizate de catre NLS (National Sleep Foundation), sportul imbunatateste calitatea somnului. Ca alternativa “low-cost”, una peste alta, pentru a nu mai arunca banii pe medicamente si pe somnifere care afecteaza mai mult decat ajuta, va puteti folosi de activitatea fizica pentru a va imbunatati calitatea somnului.

4. Digestia – exercitiile fizice inseamna o digestie mai buna

Cardio-ul (alergatul pe banda cu o anumita viteza la o anumita inclinare) intaresc abdomenul si asta nu doar ca va va ajuta sa faceti un six pack de invidiat, ci va va ajuta si in cadrul procesului de digestie. Astfel veti favoriza digestia si va veti putea pastra o dieta echilibrata, fara sa va ingrasati si fara sa aveti probleme gastrice – declara expertii de la Societatea de Gastroenterologie din Australia.

Persoanele care fac sport regulat si au o alimentatie sanatoasa se confrunta rar cu balonarea, constipatia sau cu crampele abdominale.

5. Muschi – sportul inseamna oase mai puternice si muschi mai fermi

Daca tot discutam despre acel six pack, majoritatea ne dorim “muschi de fier si abdomen de invidiat”. Ei bine, sportul te ajuta sa iti indeplinesti acest vis. In plus, ajuta si la fortificarea sistemului osos.

Exercitiile pentru cresterea masei musculare reduc considerabil riscul aparitiei unor fracturi. Antrenamentele fizice reduc riscul de osteoporoza si sunt benefice pentru dezvoltarea oaselor puternice si sanatoase, dar si pentru musculatura.

Asadar, intotdeauna vei putea gasi cate un beneficiu in fiecare directie in care te uiti, in ceea ce priveste sportul. Totul tine de motivatia ta. Vrei sa fii un om mai sanatos si mai atractiv, din punct de vedere fizic? Nu mai gasi scuze, gaseste doar solutii. Iar cea mai apropiata solutie este sportul!