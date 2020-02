Anul 2020 se apropie rapid si odata cu el vor aparea o multime de noi jocuri video pe care multi le asteapta cu nerabdare pentru a le juca. Cu acest lucru, acum este un moment bun pentru a incepe sa remarcam ce jocuri video se vor lansa in acest an.

Circuit Superstars

Doar daca te uiti la Circuit Superstars, este posibil sa fi scris acest joc ca un joc de arcade. Cu o perspectiva vizuala plina de culoare si vizionarea jocului dintr-o perspectiva de sus in jos, dezvoltatorii Original Fire Games vor scoate la iveala ceea ce spera ca este un titlu de curse de sport cu motor care va oferi jucatorilor o multime de emotii. Setul complet de caracteristici care vor fi prezentate pentru acest joc nu a fost inca prezentat, dar stim ca va exista o selectie mare de vehicule din care sa alegeti atunci cand se deplaseaza pe pista.

De asemenea, s-a remarcat faptul ca dezvoltatorii jocului au peste 15 ani de experienta reala in curse cu motor, astfel ca acest joc va incorpora abilitatile invatate pentru a scoate o experienta de curse autentica. Totul, de la cunoasterea pistei pe care vei urca pe masina pe care o vei controla, va juca un rol important in ocuparea primului loc. In acest moment, jocul nu are inca o data specifica de lansare, dar ne asteptam sa se lanseze pe platformele de generatie curenta in 2020.

TT Isle of Man 2

TT Isle of Man a lansat in 2018 ca joc de curse axat pe biciclete. Jucatorii aveau o varietate de motociclete din care sa aleaga pe masura ce alergau atat offline, fie impotriva concurentilor online, cu sprijin de pana la opt jucatori. Acum o continuare, TT Isle of Man 2, este in prezent in dezvoltare de la Kylotonn. Acestea fiind spuse, va puteti astepta ca jocul sa prezinte sezonul 2019 al curselor si motocicletelor lor.

Pentru cei care nu pot fi familiarizati, Isle of Man este un circuit faimos care este folosit pentru curse si este cunoscut a fi o locatie care a provocat o multime de decese din partea cursorilor profesionisti, asa ca, cu siguranta, nu este o locatie pentru un cursant incepator. pe. Inca asteptam sa apara mai multe informatii cu TT Isle of Man 2, dar suntem siguri ca dezvoltatorii spera sa aduca un salt in materie de imagini impreuna cu reglarea fina a mecanicii de manipulare a bicicletelor. La urma urmei, cursurile vin la pachet cu viraje drepte, cai inguste si un mediu care sigur va atrage atentia jucatorilor, lasandu-i o adevarata provocare sa-ti pastrezi bicicleta pe traseu atunci cand se desfunda pe drum.

Drift19

Majoritatea titlurilor de curse ofera un mecanic in deriva, dar dezvoltatorii ECC Games S.A. spera sa scoata o experienta de drifting cu adevarat definita cu titlul care urmeaza. Drift19 este centrat in deriva si este ceea ce va trebui sa stapanesti pentru a castiga curse sau provocari complete. Folosind un sortiment de masini, atat vechi care nu au fost supuse dezmembrarii auto, cat si noi, jucatorii nu numai ca vor intra in spatele volanului, dar isi vor lua abilitatile in stapanirea echipamentului prezentat chiar sub capota. Aparent, jucatorii vor putea sa construiasca masini, sa le remedieze si sa ofere o melodie.

Nu suntem siguri inca cat o parte din joc se va concentra pe reglarea vehiculelor, dar stim ca veti avea acces la toate elementele de baza care sunt oferite in mod normal in jocurile de curse in stil de simulare. Jucatorii pot regla motorul, suspensia, rotile si chiar directia pentru a numi doar cateva zone cheie. In prezent, jocul este prevazut pentru lansare pentru platforma PC, dar inca asteptam pe o fereastra oficiala de lansare.

Project Cars 3

Usor Mad Studios este cunoscut pentru livrarea de titluri de curse inca de la lansarea Need for Speed: Shift in 2009. Acum ne pregatim pentru a treia transa pentru franciza Project Cars, dar dezvoltatorii pastreaza lucrurile putin linistite in ceea ce priveste jocul in acest moment. . Acestea fiind spuse, s-a observat cateva idei despre ceea ce va puteti astepta de la CEO-ul Slightly Mad Studios, Ian Bell. Declaratiile au fost prezentate pe forumurile gtplanet de la Bell, care sustineau ca fanii nu ar trebui sa se astepte la acelasi joc in comparatie cu lansarea anterioara, Project Cars 2.

In Project Cars 3, Ian Bell a declarat ca se concentreaza pe oferirea unui gameplay mai distractiv si mai putin in stil sandbox. In timp ce se pare ca va mai exista o zona de sandbox, vor exista mai multe elemente de stil structurate de joc. In iulie a acestui an, Ian Bell a mai aratat ca seria de jocuri a atins o revolutie si sustine ca Project Cars 3 este cu 200% mai buna decat continuarea. Cu o arie de experienta destul de vasta in ceea ce priveste jocurile de curse, suntem cu siguranta interesati sa vedem cum evolueaza dezvoltatorul franciza pentru a treia sa transa. Deocamdata, este un joc in asteptare pentru a vedea lansarea materialelor de joc impreuna cu confirmarea platformei.

Gran Turismo 7

Seria Gran Turismo a fost un succes pentru gama de platforme Sony PlayStation. Este un joc care ofera nu numai jucatorilor o adevarata experienta de curse simulata, ci si una care ofera o imagine grafica reala asupra performantei unei console. In prezent, studioul de dezvoltare Polyphony Digital lucreaza la continutul Gran Turismo Sport, dar asta nu inseamna ca nu dezvolta deja urmatoarea transa pentru franciza. S-a confirmat faptul ca un nou joc Gran Turismo este in functiune, dar nu stim neaparat daca este Gran Turismo 7 sau poate o continuare a Gran Turismo Sport in acest moment.

Nimic nu a fost dezvaluit pe deplin, dar au fost facute comentarii despre creatorul de serii, Kazunori Yamauchi, despre ceea ce urmeaza. Potrivit creatorului serialului cand vorbeste cu gtplanet, echipa de dezvoltare se afla intr-un loc bun cu tehnologia conceputa pentru Gran Turismo Sport si ca am putea vedea o alta transa care foloseste PSVR. Daca acesta este cazul, atunci PlayStation 5 se poate dovedi ca ofera mai multa putere pentru a aduce cu adevarat o experienta de curse VR mai buna. Acestea fiind spuse, jucatorii ar trebui sa se astepte ca urmatorul joc sa includa o combinatie de lucrari puse in serie din trecut, prezent si viitor. Adevarata intrebare care ne-a ramas este daca urmatorul titlu Gran Turismo va vedea o versiune pentru platforma PlayStation 4 de generatie curenta sau daca putem vedea ca va iesi ca titlu de lansare pentru PlayStation 5?

Fast & Furious

Franciza filmului Fast & Furious este de cativa ani incoace si fiecare transa are o multime de venituri. De fapt, exista atat de multe venituri pentru franciza, incat exista acum un nou mijloc de stimulare pentru a oferi un alt suport de divertisment pentru fanii IP. Un joc de filmare video este in lucrarile in care vom vedea fetele cunoscute sarind intr-o noua poveste alimentata cu adrenalina.

Acest joc a fost anuntat in timpul The Game Awards 2019, unde nu a obtinut prea multe informatii despre ce se va baza povestea. In schimb, am vazut cateva jocuri in care putem vedea masini rapide, pistol si, desigur, o multime de explozii. Nu suntem siguri cat de multe curse de strada vor fi in joc, dar din moment ce franciza si-a dat startul in cursele pe strazile inchise si dovedindu-ti valoarea in fata altor concurenti.