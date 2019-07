Esti pe cale sa iti intregesti familia cu un junior si nu stii inca ce nume sa-i pui? Preferinte sunt multe, la fel si nume. Chiar daca urmeaza sa ai baiat sau fetita, cu siguranta deja te-ai gandit la zeci de variante pentru numele sau si vrei sa fie cu adevarat ceva unic.

Poate te putem ajuta noi cu ceva idei. Iata cum isi denumesc vedetele copiii in Romania anului 2019. Poate te poti inspira de aici si vei alege si tu un nume placut si pentru tine si pentru cel ce urmeaza sa-l poarte.

Top 5 nume de baieti pentru anul 2019

Atunci cand facem referire la nume pentru baieti, cele mai populare nume in ultimii ani au dictat tonul si pentru anul 2019. Iata numele favorite ale parintilor pentru copiii lor.

Mario – este un nume extrem de popular, cu origini italienesti, din cate s-ar parea. Este si numele pe care l-a ales Adi Mutu pentru copilul sau.

David – este un nume sonor, cu semnificatii puternice, inca din vechime, David fiind in conceptia regilioasa al doilea rege al Ierusalimului. Este numele pe care il poarta unul din copiii familiei Maruta.

Aris – un nume la fel de profund, ce pare sa aiba legaturi in lumea antica, tocmai cu regele Ares, zeul razboiului din mitologia greaca. Aris il cheama si pe fiul celebrei Andreea Esca

Robin – acest nume il poarta fiul Corinei Bud. Este un nume foarte frumos si nu este chiar foarte des utilizat, asa incat daca iti doresti ceva unic pentru fiul tau, e o varianta potrivita.

Ayan – un nume rasunator care a facut inconjurul lumii in media din Romania imediat ce Mihaela Raduleascu si-a numit asa fiul.

Alte nume dragute pentru baieti: Eduard, Sebastian, Kevin, Carlos, Eric, Gabriel

Top 5 nume de fete alese de vedete in anul 2019

Cand vine vorba de fetite, mamele sunt din ce in ce mai creative. Astfel ca nume precum Elysea, Mira sau Sabrina vor fi din ce in ce mai des intalnite. Iata si ideile mamicilor din showbizz-ul romanesc.

Maya – un nume destul de comun in zilele de astazi in Romania. Il poarta chiar si fetita Antoniei

Mikaela – sau Mika, prescurtat, este un nume la moda, care face pasiune in randul mamicilor model. Chiar si Iulia Albu l-a ales pentru fiica sa.

Julie – derivatul lui Julia devine din ce in ce mai celebru in Romania. Julie este denumita si fiica Danei Savuica, o domnisoara in toata regula ce-si poarta numele cu mandrie.

Rebecca – un nume foarte placut pentru fetite. Este numele pe care il poarta una din fiicele Anamariei Prodan.

Sofia – Sofia este un nume gentil, ce expune gingasie si atrage imediat simpatizanti. Asa o cheama pe fiica Andreei Banica.

Alte nume de fetita preferate in randul parintilor: Sarah, Iustiniana, Alexia.

Poti gasi insa si alte variante de nume pentru copii si o multime de informatii interesante despre lumea extraordinara a familiei si a juniorilor pe site-ul lumealuijunior.ro