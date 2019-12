Nunta este, cu siguranta, primul dintre cele mai importante evenimente din viata unui cuplu. Este un eveniment unic, pe care l-am dori inradacinat in mintea noastra pentru totdeauna. De aceea, fiecare amintire de la nunta am dori sa o pastram cu noi o eternitate.

Iar pentru ca acest eveniment are o valoare sentimentala inestimabila, cei mai multi dintre noi nu se mai uita la bani cand vine vorba de a plati servicii pentru nunti.

Iar la cele mai mari staruri TV si la vedete trendul nuntilor de lux, de zeci de mii de euro este mai accentuat, datorita resurselor fnanciare.

Iata asadar un top al celor mai scumpe nunti realizate vreodata in intreaga lume!

1.Nunta lui Donald Trump si a Melaniei Knauss (devenita Trump)

Nunta s-a petrecut in Florida, SUA, iar costul estimat al evenimentului a fost de circa 1 milion de dolari. Mai mult, doar rochia pe care a purtat-o Melania a costat nici mai mult nici mai putin de 100.000 dolari.

2. Brad Pitt si Jennifer Aniston

Nunta lui Brad Pitt si a lui Jennifer a tinut titlurile tuturor ziarelor si revistelor de lifestyle in anii ’90. Evenimntul desfasurat in Malibu a costat 1 milion de dolari, doar buchetul de mireasa a celebrei actrite valorand circa 75.000 dolari.

In plus, intreaga zona aeriana din jurul bisericii a fost restrictionata, pentru serviciile de securitate Brad Pitt achitand extra, firmei care s-a ocupat de nunta sa, suma de 100.000 de dolari.

3. Christina Aguilera si Jordan Brateman

In luna decembrie a anului 2005, Christina Aguilera anunta o minunata poveste de iarna, o nunta ce avea sa rasune in media si in toate revistele de moda ale vremii. Evenimentul a costat 2 milioane de dolari, doar rochia fiind 30.000 de dolari.

Aranjamentele inspirate din natura, cu ramuri de copac, candelabre si ghirlande din hortensii si trandafiri au costat sute de mii de dolari. Insa bucuria a durat putin, deoarece Christina Aguilera si Jordan bratemand au divortat doar la 6 ani dupa celebrul eveniment.

4. Justin Timberlake si Jessica Biel

Costumul Tom Ford al lui Timberlake si rochia de mireasa roz a Jessicai au colindat in presa luni intregi de la celebrul eveniment pentru care cei doi au scos din buzunar suma de 6,5 milioane de dolari.

In ciuda acestei sume colosale, nunta a avut doar 150 de invitati, cei mai multi bani cheltuindu-se pe securitate si pe jocurile de artificii.

Aceste nunti vi s-au parut extrem de scumpe? Nu ati vazut inca pretul platit de Printul Harry si Meghan Markle.

5. Nunta regala a Printului Harry cu Meghan Markle

Acestia au organizat nunta in 2018, la Capela Sf. George, de la Castelul Windsor, fiind cea mai recenta nunta care a spart orice top in ceea ce priveste suma cheltuita. Nunta a costat 55 milioane de dolari.

Doar inchirierea castelului a costat 500.000 de dolari. Iar nunta a avut sute de invitati, celebritati din intreaga lume.

6. O alta nunta regala care a avur probabil cel mai scump tort din istorie pe masa mirilor – Nunta Printului Charles cu Lady Diana.

Realizata in 1981 la Londra, nunta a totalizat costuri de peste 115 milioane de dolari, ceea ce nu este deloc nemaiauzit in cadrul familiilor regale. Insa elementul cu adevara diferentiator a fost tortul mirilor.

Numai acesta a costat 40.000 de dolari. Iar inelul oferit miresei a costat 60.000 de dolari, fiind realizat cu diamante si safire.

7. Nunta Seemanto Roy & Chandni Tour, Sushanta Roy & Rocha Roy – nunta dubla ce a intrat in istorie

O nunta cu 11.000 de invitati, tinuta intr-un loc cu totul aparte: in desertul Sahara. Aceasta a costat circa 123 milioane de dolari, iar la masa s-au servit 100 de feluri diferite de mancare.

Desigur, acestea sunt exemple de nunti ale unor personalitati despre care putem citi in reviste sau pe care le vedem pe marile ecrane. Costurile par a fi astronomice in comparatie cu cele de pe piata din Romania.

Pentru a-ti realiza o nunta de vis, nu ai nevoie de rochii de sute de mii de euro si nici de aranjamente de lux, in valoare de milioane de dolari. Poate e de ajuns sa ai o sala decorata frumos, o rochie simpla si un tort personalizat.

Daca ai de gand sa iti faci nunta in 2020, poate ar trebui sa arunci o privire si pe culoarea anului 2020, care te va ajuta sa te decizi cu privire la aranjamente si la designul salii. Iar pentru un eveniment placut si reusit, poti apela la un wedding planner profesionist.