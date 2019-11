Revelionul e mai aproape ca niciodata, iar multi dintre noi deja avem planurile facute pentru noaptea dintre ani. Cu toate acestea, unii inca nu s-au decis unde sa petreaca aceasta noapte magica. Poate ca unii doresc sa petreaca aceasta noapte acasa, in sanul familiei, alaturi de cei mai importanti oameni din viata lor. Insa cu siguranta unii cauta cele mai atractive oferte si destinatii pentru acest an.

Pentru cei din urma, astazi am pregatit un top al celor mai frumoase destinatii de Revelion. Iata principalele locuri in care te-ai putea distra si ai putea participa la petrecerea de final de an, fara a cheltui o avere pentru o astfel de petrecere.

1.Austria

Pentru ca e iarna, iar romanii iubesc muntele si zapada, o buna ocazie ar fi sa va luati vacanta intreaga perioada de sarbatori, pentru a petrece nu doar Revelionul, ci si Craciunul in Austria. In acest fel puteti oferi si celor mici o tabara de ski pentru copii de toata frumusetea. Iar in timp ce le veti face vacanta minunata lor, voi veti avea ocazia sa va bucurati de o seara de revelion cu adevarat speciala.

2. Spania

Pentru cei care nu iubesc atat de mult iarna, Spania este o tara prietenoasa in acest sezon. Un revelion in Barcelona, in marea piata din Catalunia, acolo unde spaniolii incing spiritele in noaptea dintre ani ar fi o solutie. Poti zbura ieftin in Spania, alegand bilete la clasa economica. Pentru doar 150 euro / persoana poti gasi un astfel de zbor.

3. Franta

Unii prefera romantismul, noaptea de revelion fiind o minunata ocazie de a-si reinnoi juramintele de iubire. Pentru acestia, Parisul ofera o cupa de sampanie frantuzeasca si momente de neuitat sub Turnul Eiffel sau chiar deasupra lumii, la ultimul etaj, in restaurantul absolut magnific.

4. Dubai

Exista desigu solutii si pentru cei mai pretentiosi dintre noi. Dubaiul primeste anual milioane de turisti cu ocazia puntii dintre ani. Bauturile fine, focurile de artificii si distractia din cluburile futuriste ale Dubaiului nu vor lipsi nici in acest an. O oferta completa cu un revelion in Dubai poate ajunge sa coste insa pana la 2.800 de euro de persoana, iar intr-un hotel de lux, cu spa poate chiar mai mult.

5. Elvetia

Ne intoarcem la munte si propunem tuturor aventurosilor un Revelion pe partiile din Alpi. Pentru doar 1500 de euro ai putea sa-ti rezervi un loc la revelion in Engelbergm alaturi de sufletul tau pereche, beneficiind de o minunata escapada de 7 zile, cu mic dejun inclus si o portie de aventura pe cinste.

6. Italia

Daca vrei ceva mai clasic, poti alege un sejour pe coasta siciliana sau chiar in Roma. Cum ti se pare un final de an in care ciocnesti sampania in cea din urma noapte, in fata Coloseumului sau pe drumurile victoriei vechiului imperiu?

7. Romania

Desigur, poti petrece revelionul si acasa, pe propriile meleaguri. Asta nu inseamna neaparat ca va trebui sa ramai fara portia de distractie din vacanta. Revelionul poti sa-l faci in Romania, in cele mai cautate statiuni turistice. Poti alege muntele, fiindca in acest sezon se anunta o iarna frumoasa, primii fulgi de nea mangaind deja partiile din Poiana Brasov, Sinaia sau din Apuseni.