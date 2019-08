Companiile Unicorn sunt rare, cel putin pe piata pe care suntem noi obisnuiti sa activam, in Romania. Doar Emag si UiPath impart acest statut la momentul actual. De ce? Deoarece au pus cap la cap si au aplicat o strategie de business geniala. Iar in acea strategie se regaseste si un plan de marketing special facut pentru a-ti aduce compania la acest statut. Un plan de marketing in care vanzarile inseamna totul in final, insa un plan in care acestea se fac cu cap.

Iata 7 sfaturi despre strategii de marketing capabile sa-ti transforme firma intr-un unicorn, primite de la specialisti in domeniu.

1.Tinteste continutul pentru a-ti asigura o rata de click super-organica!

CTR organic conteaza? DA! Acum mai mult ca niciodata! Daca vrei sa concurezi in noua realitate SEO, trebuie sa cresti ratele de clic organice si alti factori care determina gradul de implicare si incredere a consumatorilor in tine. Continutul de calitate te va ajuta in acest sens.

2. Vizeaza rate de clic superioare la anunturi – optimizeaza si optimizeaza iar!

CTR nu este doar un element important pentru SEO. De asemenea, este un KPI incredibil de important pentru anunturile platite, deoarece anunturile cu rate mari de click obtin destinatii de plasare mai bune la un cost mai mic pe clic pe Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads si aproape in fiecare platforma.

* Tips & Tricks: ce ar trebui sa stii despre CTR

– cuvintele care targeteaza emotii precum ura sau frica atrag CTR mai puternic

– tactica de Dynamic Keyword Insertion pare sa functioneze, insa numai in anumite cazuri. Daca tintesti cu adevarat un CTR mare, aceasta tactica nu e cea mai buna.

3. Uita tot ce stii despre optimizarea ratei de conversie

Ne pare rau ca iti spargem bbula, dar testul clasic A / B este un basm in noua lume a reclamelor – prea des suntem foarte entuziasmati de aceste teste, insa in cele mai multe cazuri fie testul nu e destul de specific, fie oamenii care au raspuns la noutati s-au retras in timp si efectul optimizarii nu a durat.

– Daca vrei cu adevarat o rata de conversie buna, foloseste un CRO agresiv – schimba oferta cu ceva cu adevarat irezistibil. De asemenea, ai grija la branding. Familiaritatea marcii are un efect masiv asupra conversiilor

– In loc sa testezi aceleasi reclame la nesfarsit, incearca remarketingul!

4. Targeteaza clientii reci mai intai cu reclame in mediul social pentru a-i familiariza cu brandul

Daca vei rula in mod direct o reclama PPC asupra unui public rece, rezultatele vor fi mai slabe. Ruleaza o reclama de awareness pe mediile sociale, dupa care incearca un remarketing cu oferta pentru ei si de abia atunci mizeaza si pe reclamele Google.

5. Remarketingul e super, dar ce zici despre o noua tehnica de super – remarketing?

Poate ca ai observat ca in actualul peisaj de marketing online este din ce in ce mai greu sa iti realizezi continutul. Competitia este foarte avida! Asta inseamna ca atentia tuturor este redusa. Dar speranta nu se pierde, daca ai in spate o strategie care sa atraga utilizatorii.

Cu o strategie inteligenta de anunturi sociale poti promova continutul pentru publicul perfect, cu doar cativa banuti

– Utilizeaza remarketingul din social media, pe audiente care au interactionat cu pagina de-a lungul timpului pentru a creste implicarea.

– Apoi, intensifica reclamele cu Super Remarketing: combinatia minunata de remarketing, demografie, comportamente si continut personalizat pe clase de consumatori.

6. Depaseste-ti concurenta!

Incearca aceste strategii de publicitate competitiva geniale:

– Utilizatorii vizati ar trebui sa fie si cei ale caror interese includ concurentii afacerii tale.

– Intrerupe videoclipurile concurentilor tai cu reclame YouTube

– Foloseste numele de marca al concurentilor tai pentru a vinde produse prin anunturile Gmail – o tehnica des intalnita si la Emag.

– Descarca si vizeaza listele de hashtags folosite de urmaritorii Twitter ai concurentilor.

7. Afla cum poti derula intr-adevar o campanie de generare de leed-uri pe Twitter

Twitter la noi nu fucntioneaza foarte bine pentru masa. Insa functioneaza perfect pentru a atrage atentia influencerilor. De aici poti sa iei cativa dintre cei mai cunoscuti oameni in vizor, deoarece piata este foarte mica inca. Iar apoi te poti folosi de ei pentru a te promova.

Foloseste-te de campanii de generare leeduri pe Twitter din partea influencerilor, apoi foloseste notorietatea acestora pentru a plasa mesaje in social media.

– Nu folosi niciodata licitarea automata pe Twitter Ads – este o capcana – vei fi taxat pentru o multime de engagement nefolositor.

– In schimb, utilizeaza imagini amuzante, emoji, optiuni avansate de directionare si nu uita de urmarirea conversiilor

Testeaza toate aceste strategii si vezi ce functioneaza mai bine pentru tine. Apoi aplica totul si optimizeaza in asa fel incat campaniile tale sa fie mult mai eficiente.