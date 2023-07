Cautarea unor tabere interesante si distractive este o activitate care ii preocupa pe parinti in fiecare an. Stiai insa, ca acestea nu se rezuma la jocuri, excursii si gatit bezele la focul de tabara si ca, in lume, exista o multime de programe de tabere specializate si unice? Exista tabere care acopera aproape orice tematica si care sunt adaptate pentru copii mai mici, preadolescenti si adolescenti, tabere de vara sau tabere de iarna printre care si tabere ski 2023-2024.

Iata un top cu 7 tabere despre care cei mici sigur vor avea ce sa povesteasca si isi vor aminti intreaga viata!

Tabara de Jurnalism Mosaic

Pentru adolescentii pasionati de scris, Tabara de Jurnalism Mosaic poate fi o optiune excelenta. Elevii invata aici cum sa faca cercetari, sa utilizeze resursele audio – vizuale si sa scrie in stil jurnalistic, apoi creeaza propriul continut. Aceasta tabara de doua saptamani are loc la San Jose State University, iar participantii stau peste noapte in camine supravegheate. Cel mai bun lucru este ca este complet gratuita, incluzand chiar si cazarea si masa.

Tabara de Circ

Ce-ai spune daca micutul tau adolescent ar putea sa devina circar pentru o perioada scurta de timp? La Tabara de Circ, copiii cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani pot face exact acest lucru. Tabara are loc in Sarasota, Florida, la Conservatorul de Arta Circului, iar adolescentii participa la sesiuni de o saptamana in care invata miscari noi si clasice sub marele cort, devin mai activi fizic si-si dezvolta abilitatile de a face spectacol. Aceasta experienta sigur va face sa straluceasca artistul din interiorul lor.

Tabara de Canotaj in Insula Canoe, cu accent pe limba franceza

Parlez-vous français? Dupa o sesiune de doua saptamani la Tabara de Canotaj in Insula Canoe din Insulele San Juan din statul Washington, copiii cu varste cuprinse intre 9 si 16 ani vor spune “Oui!” Tabara nu se concentreaza doar pe invatarea limbii, ci si pe gastronomia, cultura si activitatile specifice francezilor.

Aceasta tabara combina invatarea in timpul verii cu distractia specifica unei taberei de vacanta si poate inspira copiii sa exploreze lumea si, poate, chiar sa scrie un articol despre Franta pentru Amateur Traveler cand vor fi mai mari.

Tabara de Spionaj

Ce-ar fi daca tabara nu ar fi doar despre distractie si jocuri? Ce-ar fi daca ar fi o adevarata misiune si copiii ar trebui sa salveze ziua? Copiii pot participa la o sesiune de doua saptamani la Tabara de Spionaj din Lake Como, Pennsylvania, si chiar pot face acest lucru. Totul se invarte in jurul distractiei de a descifra coduri, escalada pereti si reusi in Misiunea finala. Cu siguranta aceasta tabara le va oferi copiilor un subiect demn de redactat un eseu despre cand se intorc la scoala.

Tabara de Dezvoltare Aplicatii pentru Fete

Fetita ta este interesata de calculatoare, tehnologie si programare? Tabara de Dezvoltare de Aplicatii pentru Fete sigur va fi pe placul ei! Aceasta tabara, cu baza in Portland, Oregon, cauta deja solutii pentru extindere. Coordonata in sesiuni de o saptamana, tabara este destinata fetelor de varsta medie si este o ocazie de a le spori cunostintele, increderea in sine, dar si numarul prieteniilor.

Tabara de Gatit

Tabara de Gatit din Vermont, la Essex Resort Spa, este un loc minunat pentru copiii pasionati de gatit. Aceasta tabara ofera sesiuni de 5 zile, in care copiii invata despre ingrediente locale, tehnici de preparare si siguranta cutitelor. Participantii pot explora diversitatea bucatariilor din intreaga lume si se pot bucura de mancaruri delicioase.

De la pregatirea retetelor clasice pana la experimentarea cu arome si combinatii inedite, copiii vor avea ocazia sa-si dezvolte abilitatile culinare si sa se inspire pentru viitoarele lor creatii in bucatarie.

Tabara Pali Adventures

Tabara Pali Adventures vine cu o abordare unica, propunandu-si sa satisfaca toate gusturile si interesele copiilor. Cu o varietate de optiuni de specializare, cum ar fi DJ Camp, Hollywood Stunt Camp si Rock Star, copiii pot alege sa se concentreze pe ceea ce ii pasioneaza cel mai mult.

In aceasta tabara, ei isi pot descoperi si dezvolta abilitati si pasiuni noi, fie ca este vorba de practicarea unui sport sau de explorarea lumii entertainmentului. Cu atat de multe optiuni de activitati, copiii pot sa-si faca propriul program in functie de ceea ce ii atrage cel mai mult si sa traiasca experiente memorabile in fiecare zi.

Toate aceste tabere ofera copiilor oportunitatea de a-si explora pasiunile si interesele intr-un mod distractiv si educativ. Totodata, le ofera experiente memorabile care ii vor inspira sa isi urmeze pasiunile in viata. Tu unde iti vei trimite copilul in tabara anul acesta?