Vrei sa stii care sunt cele mai celebre universitati din intreaga lume in acest moment? Cele 7 univesitati sunt alese in functie de capacitatile lor, istoria, dar si in functie de studentii care aleg sa studieze intr-una dintre acestea. Majoritatea sunt din America, insa unele dintre ele sunt si din Anglia. Vezi care sunt cele mai bune universitati si pe ce loc se claseaza Universitatea Harvard sau Oxford.

1.Institutul de Tehnologie Massachusetts (MIT) – America

„Mintea si mana” este motto-ul provocator al Institutului de Tehnologie din Massachusetts, cunoscut si sub denumirea de MIT. Acest motto exprima intr-un mod enigmatic misiunea acestei faimoase institutii, aceea de a promova cunostinte in stiinta, tehnologie si domenii de bursa, care pot contribui sa faca lumea un loc mai bun.

La fondarea sa in 1861, MIT era initial o mica comunitate de solutionatori de probleme si iubitori de stiinta dornici sa-si aduca cunostintele pe lume. Astazi, MIT a evoluat cu aproximativ 1.000 de membri ai facultatii si peste 11.000 de studenti si absolventi.

MIT este acum o universitate independenta, coeducativa, dotata in mod privat, organizata in cinci scoli (arhitectura si planificare; inginerie; stiinte umane, arte si stiinte sociale; management; stiinta, cursuri de sah si dezvoltare personala si de abilitati). Cu toate acestea, principiul inovatiei educationale ramane in centrul filozofiei educationale a MIT. Cercetatorii MIT se afla in fruntea dezvoltarii inteligentei artificiale.

2. Universitatea Stanford – America

Situata la 35 de mile sud de San Francisco si la 20 de mile nord de San Jose, Universitatea Stanford se afla in Silicon Valley in California de Nord. Poreclit „fabrica miliardara”, se spune ca, daca absolventii Stanford ar forma propria tara, se va lauda cu una dintre cele mai mari economii din lume.

Stanford are unul dintre cele mai mari campusuri universitare din SUA, cu 18 institute de cercetare interdisciplinare si sapte scoli: Scoala absoluta de afaceri, Scoala de Stiintele Pamantului, Energie si Mediu, Scoala de educatie, Scoala de Inginerie,Scoala de stiinte umaniste si stiinte,Scoala de Drept si Scoala de Medicina.

Universitatea Stanford a fost fondata in 1885 de catre senatorul Leland Stanford din California si sotia sa, Jane, pentru a „promova bunastarea publica prin exercitarea unei influente in numele umanitatii si civilizatiei”.

3. Universitatea Harvard – America

Infiintata in 1636, Harvard este cea mai veche institutie de invatamant superior din Statele Unite si este considerata pe larg in ceea ce priveste influenta si reputatia drept o universitate de frunte în SUA, ci și în lume.

Campusul Harvard gazduieste 10 scoli, doua teatre si cinci muzee. De asemenea, aici se gaseste cel mai mare sistem bibliotecar academic din lume, cu 18 milioane de volume, 180.000 de titluri de serie, aproximativ 400 de milioane de articole manuscrise si 10 milioane de fotografii.

La fel ca majoritatea colegiilor din perioada anterioara razboiului din Statele Unite, Harvard a fost fondata pentru a instrui clerul, insa curriculum-ul si corpul studentesc Harvard s-au secularizat rapid, iar in secolul XX politica de admitere a fost deschisa pentru a aduce un grup mai divers de solicitanti.

4. Universitatea Oxford – Anglia

Universitatea din Oxford este cea mai veche universitate din lumea vorbitoare de limba engleza si este de fapt atat de antica incat nu se cunoaste data fondarii ei – desi se crede ca predarea a avut loc inca din secolul al XI-lea.

Este situata in si in jurul centrului medieval al orasului Oxford, supranumit „orasul visator al spirelor” de catre poetul secolului 19 Matthew Arnold si cuprinde 44 de colegii si sali, precum si cel mai mare sistem de biblioteca din Marea Britanie.

Exista 22.000 de studenti la Oxford in total, aproximativ jumatate dintre ei sunt studenti, in timp ce 40% sunt studenti internationali. Un sfert din rezidentii orasului Oxford sunt studenti, oferind orasului cea mai tanara populatie din Marea Britanie.

Universitatea din Oxford nu are un campus principal, cladirile si facilitatile sale fiind in schimb imprastiate in centrul orasului medieval. Colegiile sale au fiecare un caracter distinctiv si traditii care dateaza adesea de secole. Exista patru divizii academice in cadrul Universitatii Oxford: stiinte umaniste, matematice, fizice si stiintele vietii; Stiinte Medicale si stiinte sociale. Punctul forte al universitatii se refera la stiinte si se afla pe primul loc in lume pentru medicina.

5. Institutul de Tehnologie California (Caltech) – America

Institutul Tehnologic din California (Caltech) este o institutie de cercetare si educatie de stiinta si inginerie de renume mondial, situata in Pasadena, California, la aproximativ 11 mile nord-est de centrul orasului Los Angeles.

Caltech are un randament de cercetare ridicat, precum si multe facilitati de inalta calitate, cum ar fi Jet Propulsion Laboratory (detinut de NASA), Caltech Seismological Laboratory si International Observatory Network. Se numara printre un grup mic de institute de tehnologie din Statele Unite dedicate in primul rand invatarii artelor tehnice si stiintelor aplicate, iar procesul sau de admitere acerb competitiv asigura doar un numar mic de studenti dintre cei mai dotati.

Universitatea a fost fondata ca scoala pregatitoare si profesionala de catre Amos G. Throop in 1891, cu misiunea „de a extinde cunostintele umane si de a beneficia societatea prin cercetarea integrata cu educatia”.

6. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Elvetia

ETH Zurich este una dintre cele mai importante universitati din lume in stiinta si tehnologie si este cunoscuta pentru cercetarea si inovatia de ultima ora. A fost infiintata in 1855 ca Scoala Politehnica Federala Elvetiana, iar un secol si jumatate mai tarziu universitatea poate numara peste 20 de laureati ai Premiului Nobel ca studenti, inclusiv marele Albert Einstein insusi.

Universitatea, cunoscuta in mod obisnuit ca Institutul Federal Elvetian de Tehnologie din Zurich, are 16 departamente care ofera educatie academica si desfasoara cercetari stiintifice la subiecte, de la inginerie si arhitectura, pana la chimie si fizica.

Educatia la ETH din Zurich combina teoria solida cu aplicatia practica, iar majoritatea programelor de studii se bazeaza pe fundamentele matematice puternice. Pentru studenti, limba didactica principala este germana, in timp ce majoritatea programelor de master si studiilor de doctorat sunt in engleza.

7. Universitatea Cambridge – Anglia

Situata in centrul orasului antic Cambridge, la 50 de mile nord de Londra, Universitatea din Cambridge este o institutie colegiala de cercetare publica care deserveste peste 18.000 de studenti din toate colturile globului.

Universitatea este formata din numeroase cladiri listate si este impartita in 31 de colegii autonome. Cererile se fac direct catre colegiile individuale, mai degraba decat catre universitatea in general. Universitatea cuprinde sase scoli academice: Arte si Umanitati, Stiinte biologice, Medicina clinica, Stiinte umane si sociale, Stiinte fizice si Tehnologie – sunt raspandite in colegiile universitatii, adapostind aproximativ 150 de facultati si alte institutii.

Fondata in 1209, istoria Universitatii din Cambridge de 800 de ani o face a patra cea mai veche universitate din lume si a doua cea mai veche universitate din lumea vorbitoare de limba engleza. Studentii Cambridge constituie 20% din populatia orasului, iar majoritatea colegiilor mai vechi sunt situate in apropiere de centrul orasului. Cladirile sale notabile confera orasului Cambridge un personaj unic si includ King’s College Chapel, cladirea facultatii de istorie proiectata de James Stirling si cladirea Cripps din St John’s College.