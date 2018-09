Vrei sa iti deschizi o afacere, dar nu ai fonduri suficiente? In acest articol iti voi prezenta un top al afacerilor cu capital redus, insa acestea sunt idei de afaceri profitabile, pe care merita sa le iei in calcul daca vrei sa devii antreprenor.

Cel mai important aspect atunci cand iti deschizi o afacere nu este capitalul, ci timpul si pasiunea pe care le aloci. Majoritatea afacerilor de succes din ziua de azi au inceput cu un capital redus, dar cu foarte mult efort.\Mai jos iti voi prezenta un top al afacerilor cu bani putini:

Magazin online de accesorii. In aceasta afacere nu este nevoie de un capital foarte mare de inceput. Primul pas este acela al gasirii produselor, iar aici voi lua ca exemplu, ceasurile care pot fi cumparate din China cu 3$ . Pentru inceput este recomandat sa fie un stoc de 10 ceasuri pentru fiecare model, iar pentru inceput 10 modele sunt suficiente pentru a testa piata.

Aceste produse pot fi vandute pe Emag, Facebook marketplace, OLX, iar daca ai posibilitatea sa iti creezi si un site ai toate sansele sa scoti un profit destul de frumos pentru inceput. Bineinteles, pentru a dezvolta aceasta afacere este nevoie de reinvestirea profitului pana ajungi la un stoc suficient.

Consulatanta SEO. Aceast domeniu inca este la inceput, iar potentialul acestuia este unul foarte mare, deoarece tot mai multe firme au nevoie de reclama pentru a atrage clientii. Avand in vedere cresterea numarului de afaceri din mediul online, aceasta afacere va fi un pilon important din mediul online.

Magazin online de articole vestimentare second hand. Acest domeniu va avea intotdeauna clienti. Pentru aceasta afacere este nevoie de un spatiu de desfasurarea a activitatii, pentru inceput se poate si intr-un apartament. Apoi va fi nevoie de gasirea celor mai avantajosi furnizori, iar nu in ultimul rand, un site de vanzari bine promovat.

Amenajari de gradini. In acest domeniu este nevoie de echipamente de amenajare a gradinilor, acestea avand un pret destul de scazut. Va fi nevoie si de gasirea unei zone rezidentiale si putina promovare in acele zone. Dupa prestarea unor servicii de calitate cu siguranta veti putea crea si un portofoliu de clienti fideli.

Nu uita ca atunci cand vrei sa pui bazele unei afaceri, te va ajuta si un plan de afaceri dupa care sa te ghidezi. Acesta iti poate creste sansele de reusita cu peste 30%, prin urmare, merita sa il iei in calcul.

Sursa: Afaceri si leadership feminin