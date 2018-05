Unele review-uri de pe Amazon contin informatii folositoare care te ajuta sa te decizi daca sa cumperi un produs sau nu. Aletele sunt total nefolositoare, cum ar fi cele care zic ca le-a ajuns prea tarziu produsul. Dar exista alt tip de pareri, unul care nu este nici folositor, nici nefolositor dar care este pur si simplu hilar.

Review la un set de pixuri pentru femei

“Sotul meu nu m-a lasat niciodata sa scriu pentru a nu atinge pixurile de barbati. Totusi, cand am vazut acest produs, m-am decis sa-l cumpar, folosindu-mi banii de buzunar si este wow. Odata ce am invatat sa scriu, culoarea feminina si forma potrivita mainii mele delicate, m-au ajutat sa scriu ideile pe care le aveam despre diferite retete, despre cum sa cosi si cum sa lucrezi gradina. Sotul meu nu este multumit de acest produs deoarece crede ca in felul acesta voi avea si mai multa independenta, si nu-i place senzatia de feminitate si viziunile cu unicorn si curcubee pe care le are de cate ori pune mana pe un pix.”

Review la cartea de copii care se numeste “Unde este buricul bebelusului?”, oferita de Amazon

“Cartea te duce foarte puternic in eroare. Intreaga actiune se invarte in gasirea buricului bebelusului, titlul face asta clar din start. Totusi, nu exista niciun mister! Nu exista nicio intorsatura de situatie. Buricul bebelusului este exact acolo unde trebuia sa fie, pe burta lui. Exact acolo unde arata pe coperta cartii ca este.

Punctul culminant este dat peste cap deoarece totul se duce de rapa in momentul in care realizezi ca buricul este exact unde arata poza ca este. Nu este niciun conflict, nu este niciun personaj care se dezvolta in fata noastra si nu exista nicio intriga. Cine a scris aceasta carte are o grava eroare in gandire, pentru ca trebuie sa fii un copil mic ca sa nu-ti dai seama unde e buricul. Aceasta carte este una dintre cele mai proaste opere literare pe care le-am citit.”

Review la un taietor de banane de pe Amazon

“Ce pot spune despre acest taietor de banane care nu a fost spus deja despre roata, penicilina sau un Iphone.. Este una dintre cele mai bune inventii ale tuturor timpurilor!

Eu si sotul meu ne certam constat care sa taie in ziua respectiva banana in bucati. Este una dintre acele sarcini pe care nimeni nu o vrea! Stiti voi, vesnicul “Am petrecut toata ziua avand grija de copii, poti sa faci si tu ceva, macar sa tai banana!” sau “Crezi ca mai am energie sa tai banana? Am lucrat 12 ore sa vin acasa sa mai fac si treaba asta?” Exista lucruri care pot distruge o relatie. Am ajuns in punctul in care copiii simteau tensiunea din aer. In momentul in care am auzit-o pe fiica noastra de 6 ani cum se juca cu papusile de-a cearta cine taie banana, mi-am dat seama ca trebuie sa fac ceva. Atunci am gasit acest taietor de banane. Mariajul nostru nu a fost niciodata mai bun si am adus taietorul chiar si in dormitor.”

Review la masca de fata, din silicon, in forma de pinguin

“Port aceasta masca cand le cant cantece de leagan copiilor. Sunt ingroziti de masca. Oricand protesteaza ca e ora de culcare, sau cer prea multe dulciuri, imi pun masca si atunci realizeaza cine-i seful pinguin.”



