Anul 2022 debutează în forță cu filme care au doborât recordurile la încasări. Spiderman și Matrix se află pe primele poziții în topul celor mai așteptate, dar și vizionate pelicule din lume. Însă, suntem abia la început, căci 2022 este anul care ar putea convinge publicul din întreaga lume să se întoarcă masiv în cinematografe. Click! prezintă producțiile ce vor fi lansate și despre care criticii spun că vor avea încasări uriașe.

„The Batman” cu Robert Pattinson – 4 martie

Publicaţia Variety consideră că The Batman, blockbusterul cu Robert Pattinson în rolul titular, ar putea fi una dintre cele mai populare lansări ale anului. Trilogia lui Christopher Nolan a dovedit că publicul are un apetit gigantic pentru aventurile supereroului din Gotham City, iar trailerele noului film sugerează că premiera din 4 martie este hotărâtă să pluseze la capitolul violenţă. Catwoman (Zoë Kravitz), The Penguin (Colin Farrell) şi The Riddler (Paul Dano) sunt alţi trei supereroi populari care vor apărea în film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 6 mai

Al doilea film de cu Benedict Cumberbatch în rolul lui Doctor Strange beneficiază de mega-reclamă. Asta, după ce ideea dezechilibrului în forţele ce controlează multiversul a fost în centrul atenţiei și în seriale precum Wanda Vision şi Loki şi în superhitul Spider-Man: No Way Home. Ajută şi faptul că regizor este Sam Raimi, regizorul trilogiei originale cu Spider-Man.

