Forbes.com a realizat un top al celor mai puternice 100 de femei din lume. Printre acestea se regasesc si femei din lumea afacerilor, din domeniul politic sau din diverse alte arii. Sunteti curiosi sa vedeti in ce domenii de activitate au reusit sa se remarce cele mai puternice femei?

In cele ce urmeaza vom prezenta 10 dintre acestea. Pentru fiecare femeie inclusa in top, Forbes indica si functia detinuta la momentul actual, astfel putem vedea si domeniul de activitate in care au reusit aceste femei sa devina celebre.

Iata, asadar, primele 10 femei din topul oficial Forbes.com, al celor mai puternice si cunoscute femei din lume!

1. Angela Merkel – pe ea o cunoastem cu totii, este unul dintre cei mai buni lideri politici pe care i-a vazut poporul german vreodata. Echilibrata si puternica, Angela este si o fire extrem de carismatica.

2. Christine Lagarde – la varsta de 63 de ani, Christine Lagarde a devenit prima femeia care a ajuns la conducerea Bancii Centrale Europene, pe 1 noiembrie 2019. Pe langa detinerea cheii vistieriei Europei, Christine a condus si FMI-ul intre 2011 – 2019.

3. Nancy Pelosi – un alt lider in domeniul politic, o femeie foarte cunoscuta in SUA pentru pozitia pe care o are in Camera Reprezentantilor. Este constant angrenata in discutii si discursuri politice indeptate impotriva lui Trump.

4. Ursula von der Leyen – Presedintele Comisiei Europene din iulie 2019 – prima femeie in aceasta functie. Ursula a servit si cabinetului Angelei Merkel, avand cea mai indelungata pozitie in echipa Angelei Merkel.

5. Mary Barra – poate cea mai cunoscuta femeie de afaceri din SUA, datorita unor idei de afaceri de-a dreptul sclipitoare intr-un domeniu de business acaparat de barbati: domeniul auto. Mary Marra este CEO-ul companiei General Motors.

6. Melinda Gates – sotia miliardarului Bill Gates, cea mai puternica femeie din lume in filantropie si acte caritabile, fiind co-chair in ONG-ului familiei. Ea administreaza anual fonduri de peste 40 miliarde de dolari, alocand bugete pentru donatii si proiecte filantropice la nivel global.

7. Abigail Johnson – cu o avere de peste 15 miliarde de dolari la cei 58 de ani, Abigail este conducatoarea unui fond de investitii.

8. Ana Patricia Botín – o alta figura feminina in topul celor mai puternice persoane din finante. Ana este CEO-ul celei mai mari banci spaniole: Banco Santander. Este recunoscuta in toata lumea dupa negocierea de-a dreptul sangeroasa din timpul ultimei crizei spaniole, atunci cand a preluat Banco Popular pentru doar 1 euro.

9. Ginni Rometty – Ginni este una dintre cele mai cunoscute femei din domeniul tehnologiei, fiind CEO in cadrul corporatiei gigant IBM.

10. Marillyn Hewson – o noua abordare in domeniul securitatii, serviciilor aerospatiale si tehnologiei au adus-o si pe Marillyn Hewson in top 10 cele mai puternice femei din lume, conform Forbes. Ea este CEO in cadrul firmei Lockheed Martin, inca din 2013, fiind implicata si in proiectul F-35 Fighter Jet.