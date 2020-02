Daca unul din planurile pe care ti le-ai facut pentru noul an este sa adopti un stil de viata mai sanatos, sa stii ca sesiunile petrecute intr-un jacuzzi, sau o cada cu hidromasaj, intr-o pensiune la munte, pot fi un bun inceput. Poate ti se va parea ca suna a gluma, dar este cat se poate de adevarat. Pe langa faptul ca relaxarea intr-o cada cu hidromasaj, in aer liber, este o modalitate minunata de a te bucura de peisaj si de aburi, este si benefica pentru sanatate. Pentru a te convinge, iti vom prezenta trei dintre cele mai mari beneficii ale hidromasajului. Astfel vei extinde aria de cautari pentru sejururile tale si a te vei orienta catre pensiunile care ofera si jacuzzi.

Amelioreaza stresul

Unul dintre cele mai importante avantaje pentru sanatate oferite de jacuzzi sau de cabinele cu hidromasaj este reducerea stresului. Daca ai experimentat un nivel ridicat de stres timp indelungat, este clar ca ai nevoie de o pauza de la rutina zilnica de la munca, scoala sau orice alta activitate. Stresul pe o perioada indelungata slabeste sistemul imunitar si te face susceptibil pentru afectiuni si boli cronice.

Iata de ce un sejur la o pensiune cu jacuzzi poate fi ideal pentru tine. Relaxeaza-te in cada cu hidromasaj sau in jacuzzi si lasa apa sa iti linisteasca muschii. Zgomotul si presiunea produse de de jeturile si bulele de apa te vor ajuta sa te relaxezi fizic, dar si mental.

De indata ce te vei afla in jacuzzi, gaseste pozitiile confortabile si adecvate pentru a folosi presiunea apei pe zonele de tensiune. Te poti bucura chiar si de un simplu masaj pentru picioare, asezandu-le direct in fata jeturilor.

Imbunatateste circulatia sangelui

Daca vei petrece mai mult timp in cada cu hidromasaj sau in jacuzzi, circulatia sanguina se imbunatateste considerabil. Apa fierbinte face ca temperatura corpului sa creasca, ceea ce dilata vasele de sange si faciliteaza circulatia sangelui in intregul corp.

Acest lucru este cat se poate de benefic pentru cei care sufera de artrita. In cazul lor, fluxul bland al apei din jet sau bulele de apa atenueaza presiunea asupra articulatiilor si permite fluidizarea miscarii. Dupa numai 20 de minute petrecute in jacuzzi sau in cada cu hidromasaj, se inregistreaza imbunatatirea sanatatii plamanilor si a inimii.

Asigura o noapte buna de somn

Un alt mare beneficiu pentru sanatate al unui jacuzzi sau a unei cazi de hidromasaj este acela ca ajuta la imbunatatirea somnului. O noapte buna de somn te va revigora si va duce la imbunatatirea starii generale de sanatate.

Studiile au aratat ca inmuierea intr-un jacuzzi, la o temperatura constanta, inainte de culcare, ajuta foarte mult la imbunatatirea somnului de peste noapte. Acest lucru are la baza faptul ca apa fierbinte din cada stimuleaza mecanismele de somn ale organismului si creste relaxarea, ceea ce te va ajuta sa adormi mai repede. Dupa ce vei iesi din cada fierbinte, temperatura corpului scade si ii semnaleaza corpului ca este timpul de culcare.