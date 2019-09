In fiecare an, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, avand ca partener Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, lanseaza o gala de premiere pentru firme: Topul National al Firmelor Private din Romania.

Evenimentul a fost sustinut anul acesta in Bucuresti, iar printre firmele premiate (care uneori s-au obisnuit sa fie aceleasi de la an la an), anul acesta a adus o surpriza de proportii: o firma cu doar 12 angajati si 7 ani de activitate, ajunsa in top.

Este vorba despre compania Gabriel Advertising, o firma de productie publicitara, serigrafie, broderie si gravura. Firma s-a infiintat in 2010 si iata ca in doar 7 ani a ajuns sa fie premiata alaturi de gigantii Romaniei din aceeasi zona de dezvoltare: SC Apulum SA, Saturn SA din Alba Iulia.

Firmele au obtinut toate 3 locul 1 la cifra de afaceri, iar premiul a fost desemnat in cadrul galei, acolo unde ne-a onorat cu prezenta si ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. De asemenea, la gala au fost prezenti si ministrii Fondurilor Europene si al Afacerilor, Marius Nica si Ilan Laufer.

Topul firmelor la Iasi si in capitala – nimic neschimbat

La Iasi, spre exemplu, cele mai profitabile firme au fost tot cele care castiga de ceva timp deja in fiecare an premiile de excelenta. Delphi Diesel Systems Romania SRL se afla in top, pe locul 1, cu un profit de 70 milioane de lei si o cifra de afaceri de peste 2,2 miliarde lei.

Iar topul este completat de Antibiotice SA si de firma omului de afaceri Iulian Dascalu, Iulius Group.

In Bucuresti nimic surprinzator, pe primul loc este cea mai valoroasa companie de IT. primul unicorn romanesc, de altfel, compania UiPath, fondata de romanii Marius Tirca si Daniel Dines. Compania este estimata la o valoare de peste 2,5 miliarde de euro.

Cum stau treburile in zona Ardealului?

In zona Ardealului, in Cluj, printre cele mai puternice companii fondate si conduse de romani se afla Terapia SA, compania lui Dragos Damian, care a reusit sa creasca in ultimii ani profitul cu circa 20%, ajungand si la o cifra de afaceri frumoasa si la o scadere a datoriilor cu peste 50% fata de acum 4 ani.

De asemenea, in top se afla si cea mai puternica societate pe actiuni din judet: SDEE Transilvania Nord SA, un gigant in domeniul energiei electrice.

Urmatoarea surpriza din top ar fi chiar in Cluj. Firma Punctual Cominpex – un distribuitor clujean de tigari, reuseste sa creasca in ciuda legilor destul de aspre din domeniul tutunului, iar in anul 2018 ajunge la un proift de peste 7 milioane de lei si o cifra de afaceri de peste 500 milioane de lei.

Topul celor mai puternice firme de la malul marii

Constanta aduce si ea premii acasa. In ultimele editii din ce in ce mai multe companii intra in topul celor mai profitabile firme din Romania, avand ca zona de activitate si dezvoltare Constanta.

Firme precum Chimpex SA, Constanţa South Container Terminal SA sau Grup Petrol Marin SA apar anual in topuri, pe locul 1. Pe locul 2 apare Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA sau companii precum Monsson Trading SRL, Oil Terminal SA, iar pe 3 sunt situate Asfalt Dobrogea SRL, Celco SA si Medical Cermed SRL.