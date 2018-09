Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curățenie Națională și Globală Let`s Do It, Romania!La nivel internațional, 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – World Cleanup Day.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro.

Topul înscrierilor pentru Ziua de Curățenie Națională în România pana la acest moment:

Olt – 7955 voluntari Giurgiu – 5118 voluntari Bucuresti – 3871 voluntari Dolj – 2993 voluntari Suceava – 2982 voluntari Bihor – 2577 voluntari Arges – 1962 voluntari Dambovita – 1830 voluntari Vaslui – 1730 voluntari Cluj – 1694

Judetele din Romania cu cei mai putini voluntari la acest moment sunt:

Harghita – 31 voluntari

Botosani si Mehedinti – 118 voluntari

Alba – 161 voluntari

Tulcea – 187 voluntari

Covasna – 208 voluntari

Salaj – 244 voluntari

Calarasi – 266 voluntari

Valcea – 285 voluntari

Bistrita Nasaud –296 voluntari

Braila – 245 voluntari

Satu Mare – 370 voluntari

11747 voluntari nu au specificat inca un loc unde vor face curatenie pe 15 septembrie.

Harta inscrierilor pentru toate judetele aici: https://membership.letsdoitromania.ro/counters-report

Topul judetelor cu cele mai multe mormane de deșeuri puse pe Hartă in Romania:

Ilfov – 484 mormane Dolj – 363 mormane Cluj – 215 mormane Iasi – 181 mormane Galati – 112 mormane Bacau – 87 momrane Timisoara 84 mormane Neamt – 53 mormane Mehedinti – 46 mormane Giurgiu – 42 mormane Bihor – 38 mormane Vrancea – 38 mormane Brasov – 37 mormane Prahova – 34 mormane Vaslui – 32 mormane

Cifre cheie despre deșeurile puse pe Hartă la nivel internațional pentru World Cleanup Day:

România este în topul țărilor care au pus deșeuri pe hartă cu 2872 mormane

Alte țări europene cu rezultate bune sunt Belgia (1320 mormane), Estonia (1153) mormane, Franța (860) și Ucraina (448 mormane), Anglia (279 mormane)

În coada clasamentului, se află Ungaria (3 mormane), Turcia (9 mormane), Islanda (12 mormane), Grecia (24 mormane), Irlanda (26 mormane).

Topul cu toate țările este atasat.

RO Romania 2872 RO MZ Mozambique 2243 MZ ID Indonesia 1532 ID BE Belgium 1320 BE EE Estonia 1153 EE TZ Tanzania 1117 TZ MM Myanmar 1076 MM FR France 860 FR UA Ukraine 448 UA NG Nigeria 396 NG CO Colombia 387 CO BR Brazil 339 BR HR Croatia 319 HR ZA South Africa 297 ZA GB Great Britain 279 GB BS Bahamas 250 BS GA Gabon 225 GA PH Philippines 202 PH DE Germany 199 DE ES Spain 172 ES



Cifre relevante despre situația deșeurilor în România și în lume

Cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani (National Geographic, iunie 2018)

Conform studiului publicat în jurnalul Trends in Ecology & Evolution, un rechin-balenă – specie aflată în pericol de dispariţie – se află în pericolul de a ingera zilnic, în medie, 171 de astfel de particule, conform rezultatului analizelor efectuate în peninsula Baja California unde au fost identificate 0,7 obiecte de plastic pe metru cub.

Deșeurile din plastic tind să se acumuleze în mijlocul oceanelor. “Insula” din Oceanul Pacific este estimată că ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Franței (între 700,000 și 1,6 million km2)

În fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri și zone de coastă. Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume. Dacă tot acest plastic ar fi pus în camioane, linia formată din acestea ar înconjura planeta de 24 de ori(Jemma Jambeck, Universitatea Georgia, 2015)

Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)

Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deșeurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012)

Un român produce anual 254 kg de deșeuri menajere pe an și mai puțin de 10% sunt reciclate, în vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii Europene pentru statistică, Eurostat

România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deșeurilor, iar din 2020, dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, țara va fi pasibilă de sancțiuni de până la 200.000 de euro pe zi și chiar tăierea fondurilor UE pentru protecția mediului.

