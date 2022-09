Actrița Tora Vasilescu, în vârstă de 71 de ani, se numără printre personalitățile care sunt nemulțumite de facturile astronomice pe care le are de achitat. Actrița și-a exprimat revolta și a subliniat că nu o poate plăti întrucât venitul său este unul mic, în ciuda zecilor de ani de muncă pe care i-a depus, notează click.ro.

„România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există. Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru. O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, a declarat Tora Vasilescu”, conform Fanatik.

