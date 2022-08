Ferestrele vin intr-o varietate de modele si cu diferite caracteristici tehnologice care le pot face mai eficiente din punct de vedere energetic si mai durabile. Materialele folosite pentru cadru, tipul de sticla, daca exista umplere cu gaz sau distantier si modul in care se deschide fereastra afecteaza toate caracteristicile energetice ale unei case.

Rezistenta termica a cadrului este importanta pentru eficienta energetica a unei ferestre, in special pentru a diminua rata de pierdere a caldurii. Exista avantaje si dezavantaje pentru toate tipurile de materiale pentru cadru, iar vinilul, lemnul, fibra de sticla si unele materiale compozite ale cadrului ofera o rezistenta termica mai mare decat metalul.

Ferestre cu rame din metal

Desi sunt foarte robuste, usoare si aproape ca nu necesita intretinere, ramele ferestrelor din metal sau aluminiu conduc caldura foarte rapid, ceea ce le face ineficiente pentru izolarea termica a casei. Pentru a reduce transferul de caldura, ramele metalice ar trebui sa aiba o banda izolatoare intre interiorul si exteriorul cadrului.

Ferestre cu rame din materiale compozite

Cadrele compozite sunt fabricate dintr-o varietate de produse din lemn, inclusiv placi aglomerate din lemn, cherestea laminata si uneori plastic polimeric. Aceste compozite sunt cunoscute pentru ca sunt foarte stabile, avand adesea proprietati structurale si termice mai bune decat lemnul conventional, precum si rezistenta crescuta la umiditate si la uzura.

Ferestre cu rame din fibra de sticla

Ramele ferestrelor din fibra de sticla nu sunt la fel de expuse la schimbarile de temperatura si umiditate precum la cele din lemn, iar cavitatile lor de aer pot fi umplute cu izolatie. Asfel, acestea devin mult mai de eficiente la reglarea caldurii decat ramele din lemn sau cele din vinil neizolate.

Ferestre cu rame din lemn

Ramele ferestrelor din lemn fac o treaba relativ buna in ceea ce priveste izolatia, dar necesita intretinere regulata. Acest lucru, insa, poate fi eliminat prin placarea lemnului cu aluminiu sau vinil. Cadrele din lemn placate cu metal pot avea performante termice usor mai scazute decat alte optiuni.

Extrem de eficiente, insa, sunt modelele de ferestre lemn stratificat care fac fata excelent variatiilor de temperatura, eficientizeaza energetic casele si nici nu necesita intretinere substantiala. In plus, sunt disponibile in diverse forme, texturi si culori, astfel incat sa poti alege exact ceea ce se potriveste mai bine cu arhitectura si designul casei.

Geamul ferestrelor

Geamul ferestrelor este de fapt un panou de sticla care izoleaza termic si nu blocheaza intrarea luminii in interior. In majoritatea cazurilor, tipul de geam ales este un factor esential pentru a creste eficienta energetica a imobilelor. Cu toate acestea, alti factori, cum ar fi orientarea ferestrelor, clima si designul cladirii, pot conditiona decizia.

In timp ce cladirile mai vechi au in mod obisnuit ferestre cu geam simplu, toate cladirile noi eficiente folosesc ferestre cu geam dublu sau triplu. In functie de tipul de sticla folosit, de straturile izolatoare, de gazul de umplutura a spatiului dintre geam si de distantiere, geamurile termoizolante au proprietati variate si sunt disponibile in diverse modele.