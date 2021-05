Cu atatea stiluri diferite de manusi rezistente la taieturi disponibile pe piata, alegerea modelului potrivit pentru lucrarea pe care o executi poate parea o sarcina coplesitoare.

Pentru a te ajuta sa elimini confuzia, iti prezentam cateva lucruri mai putin cunoscute despre aceste manusi de protectie. Astfel, iti va fi mai usor sa cumperi produsele de care ai nevoie.

Tipuri de fire utilizate pentru manusile rezistente la taiere

Daca esti in cautarea unei perechi de manusi care sa reziste la taieturi, sa stii ca poti alege doar din doua tipuri de fire: polietilena cu greutate moleculara ridicata sau para-aramida. Primele se regasesc sub marcile Spectra, Dyneema sau TenActiv. Al doilea tip se regaseste in procent de 98% pe piata si este denumirea tehnica pentru marcile Armorcore, Aramex, Kontender, Kevlar, XKS, ATA sau Rhinos.

Aceste tipuri de fire contin fibre de sticla sau de otel inoxidabil care le imbunatatesc performantele.

Teste de laborator pentru manusile de protectie la taieturi

Exista doua metode prin care se face testarea in laborator a acestor manusi de protectie:

Testul EN 388 – Implica utilizarea unei lame circulare care aminteste de taietorul circular de taia pizza. Acesta este miscat inainte si inapoi pe suprafata manusii, pana cand o strapunge.

Testul ANSI – Utilizeaza o lama de ras si se aplica diverse forte pentru a determina valoarea care duce la taierea manusii.

Din pacate, niciuna dintre aceste metode nu echivaleaza cu ceea ce se intampla pe teren. De exemplu, daca exista o margine metalica ascutita, manusa se poate agata si se va rupe, iar acest lucru nu este testat in laboratoare. Factorii reali din teren sunt nenumarati, de aceea, rezultatele testelor de laborator sunt utile doar la modul general.

Rezultatele variaza de la test la test

Rezultatele testelor variaza cu pana la 20% de la un laborator la altul. Acest lucru se datoreaza multor factori si variabile din tehnologia de productie si fac ca testarea rezistentei la taiere sa nu fie o stiinta exacta.

Totusi, aceste teste te vor ajuta sa decizi ce pereche de manusi alegi in functie de lucrare, insa, fara a te baza complet pe eficienta lor.

Manusile de protectie pentru taieturi pot fi spalate

Manusile de protectie nu trebuie aruncate dupa ce se murdaresc. Acestea se pot spala de trei sau chiar patru ori inainte de a se uza complet. Astfel, pe termen lung, vei economisi bani, imbunatatesti performanta manusilor si poti reduce costurile cu pana la 50%. Prin urmare, data viitoare cand se murdaresc, nu le mai arunca la gunoi, ci in masina de spalat.

Sfaturi de care sa tii cont cand cumperi manusi de protectie impotriva la taieturi