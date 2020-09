De cate ori nu ti s-a prescris si probiotice atunci cand a fost nevoie sa iei un tratament indelungat cu antibiotice? Sau pur si simplu cand ai avut probleme digestive precum enterocolite? Acestea sunt niste microorganisme ce pot ajuta la mentinerea unui sistem imunitar rezistent in fata bacteriilor si virusurilor, in special cele din tractul digestiv.

Mai simplu spus, probioticele contin bacterii vii care sunt menite sa ajute la popularea bacteriilor „bune” din microbiomul intestinal. Ideea din spatele probioticelor este ca un microbiom intestinal sanatos poate conduce la o sanatate generala mai buna si poate ajuta la afectiuni specifice, cum ar fi sindromul de colon iritabil (IBS). Dar, stiinta din spatele acestor probioticei este destul de controversata si sunt inca in desfasurare o multime de studii pentru a intelege pe deplin modul de functionare.

Ce fac probioticele?

Cand vine vorba de probiotice, este important sa intelegem ca exista o multitudine de diferite tulpini de probiotice care pot avea efecte potential diferite asupra corpului tau. Asadar, chiar daca este dificil sa explici cum functioneaza fiecare tulpina, conceptul din spatele probioticelor populare de pe piata este similar – sa-ti populeze bacteriile sanatoase din intestin. Este ca si cum ai apasa pe un intrerupator, iar organismul incepe sa primeasca sprijin pentru a se proteja de eventualele bacterii care pot patrunde in intenstine.

Teoria cu probiotice este ca acestea imita efectele microbiotei noastre intacte. Cu alte cuvinte, la fel ca microbii nostri intestinali sanatosi, acesti probiotici ar trebui sa ne optimizeze sistemul imunitar, sa reduca inflamatia, sa inhibe dezvoltarea bacteriilor patogene si sa restabileasca motilitatea intestinala.

Poti achizitiona probiotice sub forma de suplimente, dar se gasesc si in mod natural in alimente, in special in alimentele care sunt fermentate. Exemple de alimente bogate in probiotice: iaurt, kefir sau usturoi.

Deoarece se pot obtine probiotice si din alimente, apelarea la suplimente din farmacie reprezinta si un factor de comoditate, dar si faptul ca poti alege un produs cu anumite tulpini. Pe de alta parte, daca mananci alimente fermentate poti primi totusi probiotice, dar nu stii exact ce tulpini sunt sau cate.

De exemplu, Lactobacillus rhamnosus este o tulpina probiotica pe care cercetatorii au gasit-o deosebit de utila pentru diaree. Un alt lucru de remarcat este faptul ca suplimentele cu probiotice nu trebuie sa fie aprobate inainte de a fi vandute. In caz contrar, pentru beneficiile generale, consumul de alimente bogate in probiotice precum iaurtul in fiecare zi poate face minuni.

Cine ar trebui si nu ar trebui sa ia probiotice?

Desi din punct de vedere tehnic oricine le poate lua, exista anumite grupuri de oameni care pot beneficia de efectele probioticelor. De exemplu, cei are au mai multe afectiuni precum diareea si infectiile tractului urinar. Cu toate acestea, sunt considerate relativ sigure pentru majoritatea oamenilor.

Exista insa anumite grupuri de persoane care ar putea fi vulnerabile la probleme sau complicatii din cauza administrarii de probiotice, motiv pentru care trebuie sa consulte intotdeauna medicul inainte de a incepe sa ia orice supliment, inclusiv probiotice. Unele studii au descoperit ca exista un risc crescut de complicatii pentru persoanele cu pancreatita acuta severa care au luat probiotice, iar unele persoane cu tulburari de motilitate au avut probleme cu flatulenta si balonarea.

Probioticele merita cumparate?

Stiinta privind probioticele este promitatoare in cel mai bun caz, dar exista doar multe lucruri pe care nu le stim inca. De exemplu, oamenii de stiinta nu stiu sigur care tulpini specifice de probiotice sunt cele mai utile si cat de mult trebuie sa luati pentru a vedea beneficiile. Potrivit Centrului National pentru Sanatate Complementara si Integrativa, nu exista multe studii aprofundate sau detaliate despre siguranta probioticelor.

Cea mai buna metoda pe care o poti lua in calcul daca vrei sa iei probiotice este sa apelezi la un medic gastroenterolog sau la medicul de familie, ori la un nutritionist, pentru a afla ce tulpini de bacterii pot fi benefice pentru organismul tau.