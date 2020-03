Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat într-o intervenţie la Digi 24 că întreg personalul Spitalului Judeţean din Suceava intră în carantină. Nelu Tătaru a spus că unitatea spitalicească din Suceava va fi dezinfectată în totalitate, în perioada imediat următoare. El a adăugat că după această dezinfecţie, Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava va fi transformat în spital pentru pacienţii care sunt infestaţi cu noul coronavirus. Nelu Tătaru a spus că numărul cadrelor medicale de la Suceava va fi suplimentat cu doctori de la alte spitale din judeţ sau din judeţele învecinate.

Reamintim că oficial, până în momentul de faţă au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus 18 medici și 9 asistenți medicali din Spitalul Judeţean Suceava, însă se aşteaptă rezultatele testelor şi de la alte cadre medicale. Aceştia sunt internați la izolare în secția extinsă de Boli Infecțioase.