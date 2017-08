Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că la intrările în oraș dinspre Fălticeni, Rădăuți, Șcheia și Botoșani, vor fi montate patru totemuri luminoase de mari dimensiuni. El a adăugat că, în 2018, municipalitatea va iniția o campanie puternică de promovare, pe două direcții: „Suceava-orașul verde” și „Suceava-destinație europeană de excelență”.

