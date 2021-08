În cadrul Spitalul Judetean de Urgență ’’Sfântul loan cel Nou” Suceava sunt intemati un număr de 17 pacienti cu patologie COVID 19, din care 2 pacienti sunt intemati în cadrul Sectiei A.T.I. cu forme grave, necesitând suport ventilator, a anunțat managerul Alexandru Calancea. El a arătat că situatia ingrijorătoare constatată este că niciunul din cei 17 pacienti internati, nu sunt vaccinati cu schema completă de vaccinare. ”Având in vedere că, numărul celor infectati cu această patologie este în continuă creștere, ne va obliga la deschiderea de noi sectoare COVID, prin transformarea temporară a unor sectoare NON COVID, care actualmente deservesc patologii cronice, ceea ce va conduce la limitarea capacitătii de răspuns, a unitătii sanitare, față de cazurile cronice NON COVID. In acest context, facem apel către întreaga populatie, inclusiv către cadrele medicale, sa dea dovadă de simt civic și responsabilitate, să se informeze cu privire la beneficiile vaccinării, din surse sigure si autorizate, si să se vaccineze pentru a-și salva propria viață sau viața celor dragi. In conditiile contactării, după vaccinare, a virusului, vaccinarea va conduce la o formă cel mult moderată a bolii. Ne salvăm pe noi, salvăm pe cineva drag, atât prin faptul că nu vom face forme grave de COVID 19 (mortalitate >90%), cât si prin faptul că nu aglomerăm spitalele cu această patologie, peimițând pacientilor cu patologii NON COVID acute sau cronice să acceseze sistemul sanitar in momentul necesar. furnizării serviciilor medicale. In conditiile in care, conform preconizărilor OMS, in România vom avea si un val 4 al acestei pandemii, acesta va putea fi numit ’’valul celor neimunizati”. In acest context, apreciem că, cei imunizati vor face o formă cel mult moderata a bolii, care de cele mai multe ori poate fi tratată si la domiciliu sub supravegherea medicului de familie. In acest moment, acest vaccin este singura ”armă” impotriva SARS-COV 2, poate nu perfectă sau ideală, dar este singura noastră optiune, care ne oferă șanse mari de a supravietui în această confruntare, de aceea alegeti să o folositi, decât să o ignorati si să statț lipsiți de apărare în fața acestui inamic cameleonic”, a transmis Calancea.