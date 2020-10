Candidații PNL Suceava pentru alegerile generale din 6 decembrie vor fi stabiliți până pe 18 octombrie, iar toți parlamentarii în funcție vor fi propuși pentru obținerea de noi mandate. Declarația a fost făcută de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. El a mai spus că este optimist și speră ca Organizația liberală să obțină mai multe mandate de parlamentar decât în prezent, fără a preciza câte anume. Actualmente, PNL Suceava îi are în Parlament pe senatorul Constantin Daniel Cadariu, precum și pe deputații Angelica Fădor, Ioan Balan, Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii și Dumitru Mihalescul.

