Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declară că vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați în carantină pe o perioadă de 14 zile. Ministerul Sănătății a transmis astăzi că autoritățile de sănătate publică vor include persoanele care sosesc în România din localitățile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au călătorit în aceste localități în ultimele 14 zile, în categoria celor care trebuie să stea după intrarea în țară în condiții de carantină timp de 14 zile. Aceste măsuri sunt similare cu cele aplicate de autoritățile italiene. Noile măsuri vor fi transmise de către Ministerul Sănătății către unitățile sanitare și medicii de familie, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. Vor fi suplimentate măsurile de control și prevenire a infecției cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime/ fluviale și aeriene. Ministerul Sănătății va asigura personalul medical necesar în punctele de trecere a frontierei, cu specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică, inclusiv prin detașare din alte județe și unități sanitare. Toate persoanele, care se încadrează în definiția de caz suspect, vor fi raportate imediat de către toate unitățile sanitare unde acestea se prezintă (unitățile primiri urgențe, spitale, medici de familie) la direcțiile de sănătate publică și la Serviciul de monitorizare din cadrul DSU”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

În cursul zilei de astăzi, directorul Direcției de Sănătate Suceava, Silvia Boliacu, a spus că începând de astăzi, un doctor din partea acestei instituții va fi prezent pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” la aterizarea tuturor zborurilor din Italia pentru a face triajul pasagerilor, alături de asistentul medical de pe aeroport. Silvia Boliacu a spus i-a îndemnat pe toți cei care sosesc din Italia să declare dacă vin din zonele afectate cu coronavirus. „Toți cei care sosesc pe aeroport din zonele în care au fost înregistrate cazuri de infecții cu coronavirus vor fi plasați în carantină pe o perioadă de 14 zile”, a declarat Boliacu.

De precizat că numărul de persoane din Italia care sunt infectate cu coronavirus a ajuns la 79.

Ministerul Sănătății a mai transmis că în aceste zile va completa cadrul legislativ cu măsuri necesare pentru carantină și pentru managementul cazurilor suspecte și confirmate de infecție cu coronavirus (COVID-19).

„Va fi extinsă campania de informare a populației privind infecția cu noul coronavirus, măsurile de prevenire individuale și colective care trebuie luate și va fi elaborat un buletin de informare zilnic privind evoluția situației la nivel internațional și eventualele măsuri suplimentare luate de autoritățile române”, se mai arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

