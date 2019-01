Traim într-un secol in care tehnologia este din ce mai importanta, iar acest aspect ii avantajeaza foarte mult pe cei care lucreaza in industria marketing-ului online. Smartphone-uri, laptop-uri sofisticate, tablete etc. Acestea sunt doar cateva device-uri care capteaza atentia publicului, Insa, ele nu sunt singurele.

O noua locatie pentru afisare reclame Google: smart TV-urile

Tocmai de aceea, Google a permis recent agențiilor de publicitate să targeteze un nou tip de dispozitiv pentru campaniile YouTube: ecranele smart TV-urilor!

Conform unui comunicat Google, utilizatorii vizionează zilnic peste 180 de milioane de ore de continut de pe YouTube, pe ecranele smart TV-urilor, prin intermediul unor platforme, cum ar fi set-top box-uri, console de jocuri, dispozitive de streaming – precum Chromecast.

Pentru ca publicul tanar s-a saturat de reclamele TV si de multe ori evita sa le priveasca, serviciile de streaming precum YouTube reprezinta o modalitate eficienta de a ajunge la acest segment de public.

Insa, schimbarea nu a fost conceputa doar pentru publicul tanar. Datorita acestei noi optiuni, brand-urile pot intelege mult mai bine publicul tinta, prin prisma continutului vizualizat. Practic, utilizatorii care urmaresc video-uri YouTube pe smart TV vor vedea reclame Google, targetate in functie de continutul urmarit.

De asemenea, se asteapta ca reclamele Google difuzate pe TV sa aiba un impact mare asupra publicului. Un lucru important de retinut: Consumatorii care urmaresc clipuri de pe Youtube pe smart Tv nu ar trebui sa isi faca griji ca vor fi bombardati cu foarte multe reclame. Fluxul va fi același ca și pe celelalte platforme.

Reclamele YouTube afișate pe smart TV-uri au înregistrat un ad recall-ul cu o crestere medie de 35%

Conform rapoartelor Google, reclamele YouTube afișate pe smart TV-uri au înregistrat un ad recall-ul cu o crestere medie de 35% si o creștere cu 47% a intenției de achizitie.

In ceea ce priveste modul de analiza, marketerii pot controla impactul campaniilor afișate pe ecranele smart TV-urilor, la fel ca și în cazul celor pentru computere, tablte, ori telefoane. YouTube ofera date specifice privind anunturile care sunt afisate pe ecrane TV, astfel incat marketerii sa poata observa eficienta acestor campanii publicitare.

Insa, chiar daca primele date par promitatoare, cat de eficienta urmeaza sa fie noua locatie pentru afisare reclame?

53,6% din continutul YouTube este afisat pe smartphone-uri

In prezent, majoritatea afisarilor pe YouTube se afla pe dispozitive mobile – aproximativ 53,6%. Cu toate acestea, s-a observat ca multi utilizatori care vizioneaza continut de pe YouTube, pe mobil, ignora reclamele.

In ceea ce priveste reclamele afisate pe TV, utilizatorii au mult mai multe sanse sa vada reclamele si sa nu le inchida.

Mai precis, average view through rate in cazul reclamelor afisate pe smart TV este de 56.8%, comparativ cu 37,6 % cel al reclamelor afisate pe mobil.

Reclamele Google afisate pe smart TV-uri au cel mai mic cost pe vizionare (CPV)

Toate aceste vizualizari nu sunt gratuite – insa avantajul este ca in cazul reclamelor afisate pe smart TV costurile sunt mai reduse. Pe alte dispozitive, reclamele YouTube costa, in medie, cativa centi pe vizualizare, iar cele pe TV aproximativ 2 centi.

Practic, reclamele Google afisate pe smart TV-uri au cel mai mic cost pe vizionare (CPV). Daca ar fi sa comparam reclamele traditionale, afisate pe TV, cu Google ads afisate tot pe TV, costurile sunt considerabil mai mari in cazul primelor. Asadar, cele din urma sunt mult mai accesibile.

Exista o serie de avantaje ale publicitatii Google pe dispozitivele smart TV. Brandurile care se promoveaza pe YouTube au mai multe strategii pentru a face un utilizator sa fie persuadat, astfel incat el sa fie interesat de marca. Sa caute informatii despre ea, sa ii cumpre produsele sau serviciile, gratie laptop-ului sau smartphone-ului.

Este recomandat ca reclamele Google afisate pe TV sa ruleze in acelasi timp cu o campanie pe mobil, ori display

Dar oamenilor care urmaresc video-uri de pe YouTube, pe smart TV, le este imposibil sa dea click pe o reclama afisata, de exemplu. Astfel ca, este recomandat ca reclamele pentru smart TV sa ruleze in acelasi timp cu o campanie pe mobil, ori display.

Vizualizarile YouTube continua sa creasca, de la luna la luna. Noua locatie de afisare a reclamelor Google, smart TV-urile, aduce numeroase avantaje brandurilor.

Costuri mai mici decat reclamele traditionale si o targetare mult mai buna. Daca publicul tau tinta intra in categoria celor care urmaresc video-uri Youtube, pe un smart TV, cu siguranta merita sa faci o astfel de targetare. Insa, daca nu, recomandat este sa investesti banii in reclamele de pe celelalte device-uri.

Sursa: seomark.ro/