Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la societatea de transport public local din municipiul Suceava, TPL, a aprobat casarea unui număr de 10 autobuze vechi Iveco-Irisbus, a anunțat consilierul local PNL, Ovidiu Paul Hrițcu, membru în AGA din partea deliberativului local. Hrițcu a declarat că decizia a fost una corectă întrucît cele 10 autobuze achiziționate de Primăria Suceava în anul 2006 au un grad de uzură ridicat și prezintă risc mare în exploatare. ”Autobuzele au un grad de uzură avansat și o durată de folosință mult pestea cea normată și recomandată. Ele vor fi valorificate către o societate de colectare fier vechi. Aceste autobuze nu sunt funcționale. O parte au motoarele blocate,cutiile de viteză defecte sau punțile spate uzate și toate au șasiurile și celelalte elemente de structură grav afectate de coroziune. Din punct de vedere al siguranței circulației și transportului de călători ele prezintă un grad de risc ridicat în exploatare. De asemenea caroseria acestor autobuze nu mai prezintă siguranță în exploatare”, a explicat Ovidiu Paul Hrițcu. El a amintit că municipalitatea își schimbă parcul de autobuze clasice cu autobuze electrice de înaltă performanță, confort și fiabilitate oferind cetățenilor un transport public civilizat, european.

