De pe columna sa din Trafalgar Square, din Londra, ne privește amiralul Horatio Nelson, cel cu un singur braț, care a câștigat o bătălie și și-a pierdut viața în această zi a anului 1805, la vârsta de 47 de ani.

Nelson s-a alăturat marinei la doar doisprezece ani; a luptat peste douăzeci de ani înainte de a cunoaște gloria, în timpul Revoluției Franceze și al războaielor napoleoniene. Nelson și-a pierdut un ochi la Calvi, în 1797, ajutând la cucerirea Corsicăi, pentru ca, patru ani mai târziu, să-și piardă brațul drept în Tenerife. La un an după aceasta, a distrus flota lui Napoleon în Bătălia Nilului.

În acea zi, Nelson, având la dispoziție numai 27 de nave, a învins, datorită unei strategii superioare, flota franco-spaniolă de 33 de nave la Capul Trafalgar, pe coasta de sud a Spaniei. Înaintea bătăliei, Nelson dăduse glas faimosului său semnal: „Anglia se așteaptă ca fiecare om să-și facă datoria”. Și fără îndoială că Nelson și-a făcut-o pe-a lui.

Ordonând un asalt frontal asupra liniei franceze, Nelson, aflat la bordul navei-amiral Victory, a condus o coloană de nave direct prin flota franceză, distrugând nava-amiral dușmană cu lovituri năucitoare de tun. Chiar și atunci când Victory s-a ciocnit de o navă franceză, Nelson a rămas expus tirului dușmanului, stând ferm pe punte, alături de căpitanul Thomas Hardy.

La ora 1:15 dupăamiaza, un glonț tras de un lunetist de pe catargul navei inamice i-a străpuns lui Nelson umărul, a trecut prin plămâni și i-a atins șira spinării. Suferind dureri de nedescris, Nelson a fost dus sub punte, unde a mai trăit trei ore. Știind că e pe moarte, l-a implorat pe Hardy să „aibă grijă de sărmana Lady Hamilton” (amanta lui Nelson). La final a șoptit: „Sărută-mă, Hardy!” Căpitanul a îngenuncheat și l-a sărutat pe acesta pe obraz, iar marele amiral, conform legendei, a murmurat faimoasele cuvinte „Acum sunt mulțumit. Slavă Domnului, mi-am făcut datoria.”

Bătălia de la Trafalgar a fost una dintre cele mai importante confruntări navale din istorie. Francezii au pierdut 19 nave și 14 000 de oameni, morți sau luați prizonieri, inclusiv amiralul lor. Britanicii nu au pierdut nici un vas și au avut numai 1 500 de morți. Ultima speranță a lui Napoleon de invadare a Angliei se spulberase pentru totdeauna.

Corpul neînsuflețit al lui Nelson a fost adus la Londra; i s-au organizat funeralii impresionante în Catedrala St. Paul. Acolo a fost și înmormântat, într-un coșciug construit la comandă, din bucăți de lemn luate de pe nava franceză Orient, pe care o distrusese în Bătălia Nilului.

Tot la 21 octombrie:

1680: Ludovic al XIV-lea semnează decretul de înființare a renumitei companii teatrale La Comédie Française.

1760: Se naște pictorul japonez Katsushika Hokusai.

1772: Se naște poetul englez Samuel Taylor Coleridge.

1918: Începe marea epidemie de gripă, care va ucide 30 de milioane de oameni.

1940: Este publicat romanul „Pentru cine bat clopotele” de Ernest Hemingway.

Geo Alupoae, critic de teatru.