Miercuri, 10 noiembrie, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară, un bărbat cu dublă cetățenie româno-ucraineană, în vârstă de 32 de ani, la volanul unui microbuz marca Mercedes Benz, înmatriculat în Ucraina.

Acționând în baza analizei de risc, echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră și lucrători vamali, a efectuat un control amănunţit asupra microbuzului, persoanei și bagajelor.

Astfel, a fost descoperită ascunsă în vederea sustragerii de la controlul vamal, în peretele despărțitor dintre compartimentul marfă și pasageri, cantitatea de 3.700 pachete de ţigări, de provenienţă ucraineană.

Țigările în valoare totală de 5.550 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei.

